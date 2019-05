Wéér een gelijkspel voor FC Volendam

Vrijdagavond was de laatste thuiswedstrijd van FC Volendam in dit seizoen tegen Roda JC. Ook de Limburgers, vorig jaar gedegradeerd uit de Eredivisie, wisten de nacompetitie niet te halen, zodat er weinig op het spel stond deze wedstrijd in het regenachtige stadion.

Volendam startte goed en kreeg enkele goede kansen, maar die werden gemist of waren een prooi voor doelman Novakovic. Onverdiend kwam Roda JC in de 15e minuut op 0-1 na een fraaie kopbal in de kruising van Mart Remans.

Volendam verzuimde gelijk te maken. In de 2e helft was FC Volendam de betere ploeg. In de 56e minuut kopte Joey Veerman de verdiende gelijkmaker in de touwen. In de slotfase waren er kansen over en weer, maar het bleef 1-1.