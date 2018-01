Workshop Trainen op hartslag en Trainen met digitale loopwaarden

Door orthopedisch schoentechnicus Jaap de Boer van OSWL aan het Dukaton werd woensdagavond in Bowling De Zedde een Workshop georganiseerd over ‘Trainen op hartslag en trainen met digitale loopwaarden’.

Er was veel animo voor en diverse sporters, die met name lange afstanden lopen en fietstochten maken, waren in de zaal present. Als eerste was er een lezing van marathonloper Gerard Nijboer. Hij behaalde zilver op de Olympische Spelen met de marathon.

De marathonloper gaf diverse tips over het trainen op hartslag. Ook konden hierover vragen gesteld worden. Verder werd uitleg gegeven over lopen met de Soladz-zonetest of de smartwatch.