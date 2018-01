Woensdag 24 januari 2018, Bowling de Zedde, Heideweg 1 • Aanvang: 19.30 uur

Workshop: trainen op hartslag/ trainen met digitale loopwaarden

Locatie: Bowling ‘De Zedde’, Heideweg 1, Volendam

Deelname: gratis, bij aanmelding op:

oswl@ziggo.nl

Aanvang: 19.30 uur.

Sprekers/progamma:

Jaap de Boer (OSW): Gastheer

Gerard Nijboer (Gerard Nijboer Loopadviezen): Trainen op hartslag.

Herman Heskamp (LafootLoopLab): trainen met intelligente Pods.

Gissen is missen

Het bepalen en gebruiken van loopwaarden in de praktijk met behulp van digitale meetmethoden is voor veel lopers, trainers en coaches nog immer een echte ‘uitdaging’. Dit komt deels omdat inzicht in looptechniek nodig is, denkend aan bijv. hartslag, pasfrequentie, staplengte, balans, hoek van landen en contacttijd. Maar ook het feit dat het gebruik van ‘running technology’ veel extra expertise vraagt maakt de zaak er in eerste instantie niet makkelijker op en daardoor moeten nog veel mensen te vaak maar een beetje gissen wat er gebeurt.

Personal Digital Running…en Coaching

Deze workshop is bedoeld om lopers/coaches inzicht te geven in het meten, interpreteren en communiceren van meetwaarden in de praktijk.

Ons doel is om deelnemers te helpen om dit voor henzelf of voor de loopgroep te laten werken, zonder dat het veel extra tijd en moeite kost.