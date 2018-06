Zaterdag 1 kampioen Eerste klasse A

Drie maanden geleden leek het kampioenschap te ver weg na verlies van koploper ARC. Het verschil in punten was opgelopen tot negen maar na deze wedstrijd werd de rest van de te spelen partijen alle gewonnen!

Tegen CSW was het al gauw bekeken. Al vlot was het Niels Springer die een prachtige pass verzilverde en even later was een schot van Nick Tol de keeper te machtig. Niels Springer was even daarna weer succesvolg met een kopbal na een voorzet van Nick Tuijp.

Het mooiste doelpunt kwam van Joey Tol die van even buiten de middencirkel de bal in de kruising deponeerde. Het slotakkoord was weer voor Niels Springer die zorgde voor de 5-2 eindstand.