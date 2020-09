Zaterdag 1 start met nederlaag

Er is nog genoeg werk aan de winkel voor Johan Steur, de nieuwe trainer van de zaterdagselectie, al zag het er aanvankelijk niet slecht uit in de openingswedstrijd. Uiteindelijk werd met 2-4 verloren van het hoog ingeschatte Swift.

Volendam kwam in het begin regelmatig dicht bij het doel van Swift. Een goede aanval werd bekroond met een goed doelpunt van Azeddine Sout en na de pauze was het gelijk spektakel met een doelpunt van Daan van Baarsen. Uit de eerstvolgende tegenaanval lag de bal in het netje achter keeper Rick Heuvel.

Een paar minuten later was er een ongelukkig actie van Stan Veerman en de makkelijk gegeven penalty werd benut. Volendam was aangeslagen, kreeg toch kansen, maar Swift maakte gebruik van de geboden ruimte: 2-4.