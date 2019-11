Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd..

Verhaal bij de foto: Vaak zijn het kleine dingen die de herfst kenmerken zoals de bladeren die van de boom vallen, de kleur van de bladeren (rood, oranje en geel), egels, paddenstoelen, kastanjes, etc. Ik heb ervoor gekozen om één van deze typische herfst kenmerken in beeld te brengen. Deze paddenstoelen kwam ik tegen in het boelenspark in Volendam. Doordat het gras nog nat is van de ochtend dauw en de scherpte/diepte van de foto op de juiste plaatsen naar voren komen, straalt dit voor mij het echte herfst gevoel uit.