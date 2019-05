Hope

Verhaal bij de foto: Beste Jury, Ik woon al bijna 20 jaar in Edam en sinds een paar maanden ben ik helemaal verknocht aan de zonsopkomsten en -ondergangen aan het IJsselmeer. Daarvoor sta ik graag vroeg op en ga ik met mijn iPhone die kant op om me te verbazen en te verwonderen over de schoonheid en de verschillen en om foto’s te maken. We hebben wel een echte camera maar ik ben er niet handig mee (de cursus zou dus wel besteed zijn :) ) vandaar met de telefoon. Ik stuur er meerdere in, ik vind ze los mooi maar als serie zoals op mijn instagram account https://www.instagram.com/edammerluchten/?hl=nl misschien wel nog mooier. Met vriendelijke groet, Marijke Schipper