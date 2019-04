"welkom in het land van Bartje"

Verhaal bij de foto: rustig fietsend langs de Waterlandse zee dijk zag ik bij de de Etherheimer braak molen een prachtig geel landschap.Die misschien wat zou zijn voor de lente foto wedstrijd. Ik stond nog wat te lummelen in het weiland met me camera, toen opeens uit het niets een gele Volkswagen kever opdook. Snel een foto geschoten die mijn inziens prachtig de lente in onze gemeente weergeeft. "WELKOM !! in het land van Bartje"