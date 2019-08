Bliksem boven Volendam

Verhaal bij de foto: Bij zomer denk je aan warmte en zon, maar onweer komt in de zomer vaker voor dan in de andere jaargetijden. Zo ook eind augustus... Deze foto maakte ik 27 augustus vanuit mijn auto, met een sluitertijd van 30 seconden. Het was een heftige onweersbui met zeer veel ontladingen en regen. De foto is weliswaar geschoten buiten onze gemeente, maar de bliksemflits bevindt boven Volendam.