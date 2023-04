Algemeen

KIJKTIP: Zondag 30 april om 10.00 uur op NPO2 Eucharistieviering vanuit Lourdesgrot op Nederlandse TV Komende week gaan er zo’n 1300 pelgrims met trein, bus en vliegtuig met het aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Vele parochies uit andere bisdommen, waaronder ook die van Volendam, hebben zich bij deze bedevaart aangesloten. Het is leuk te constateren dat wij dit jaar weer veel nieuwe gezichten kunnen verwelkomen en we zullen er dan ook alles aan doen om het voor iedereen weer een onvergetelijke bedevaart te laten worden. Het programma van deze Lourdesreis is inmiddels bekend gemaakt en het is het aartsbisdom Utrecht gelukt de eucharistieviering die op zondag 30 april om 10.00 uur bij de Lourdesgrot wordt gehouden, rechtstreeks door de KRO-NCRV te laten uitzenden op de Nederlandse TV. Hoofdcelebrant van deze viering is onze kardinaal Eijk. Het is natuurlijk heel bijzonder en ook heel leuk als u op deze ochtend kijkt en mogelijk een van uw dierbaren ziet die hierbij aanwezig is.



Ik besef mij heel goed dat de kans met zo’n immense groep weliswaar niet groot is, maar alleen al het idee dat ook de Volendammer bedevaartgangers bij deze viering aan de grot - waar Maria in 1858 maar liefst 18 keer aan Bernadette is verschenen - aanwezig zijn, lijkt mij reden genoeg om in ieder geval naar deze eucharistievering, die op NPO2 wordt uitgezonden, te gaan kijken. Jan en Maartje Tol (Lourdescomité Volendam) |Doorsturen

