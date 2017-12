Kerststallenroute in het centrum van Monnickendam

Tot en met 30 december kan in het centrum van Monnickendam de Kerststallenroute gelopen worden. De belangstellenden kunnen langs zo’n 45 gevels lopen in de binnenstad en dan tientallen kerststal-len in alle soorten en maten bekijken die opgesteld staan in vensters en etalages van winkels en particulieren.

De Kerststallenroute is een initiatief van Stichting Promotie Waterland en Rita van Bavel, die zo’n 500 kerststallen heeft verzameld, waarvan er voor de kerststallenroute diverse zijn uitgeleend.

In de kapel van de RK Kerk aan het Noordeinde is dagelijks van 12.00 tot 16.00 uur de tentoonstelling met kerststallen van Rita van Bavel te bezoeken. Deze expositie maakt onderdeel uit van de kerststallenroute.