3 redenen waarom je er goed aan doet een energielabel voor je bedrijfspand aan te vragen

Energielabels zijn niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Ze geven aan hoe energiezuinig een woning of bedrijfspand precies is. Daarnaast vind je energielabels ook steeds vaker terug op elektrische apparaten, zoals tv’s en koelkasten bijvoorbeeld. Zeker in tijden wanneer energie duur is, is het goed om te kijken naar de energiezuinigheid. Wanneer je hier inzicht in hebt, kun je stappen ondernemen om te verduurzamen. Hieronder hebben we drie redenen uiteengezet waarom een energielabel aanvragen bedrijfspand zo’n goed idee is. Ook gaan we dieper in op de kosten van een dergelijk energielabel en waar je er een aan kunt vragen.

1: inzicht in de energielasten + mogelijkheden tot verduurzaming

Zoals we hierboven ook al even kort hebben benoemd, zegt een energielabel iets over de energiezuinigheid van een elektrisch apparaat, woning, maar ook bedrijfspand. Het is dan ook een handige tool om inzicht te krijgen in de energielasten. Het geeft je inzicht in het energieverbruik en hoeveel je hiervoor maandelijks kwijt bent. Bovendien ontvang je tips hoe je jouw bedrijfspand energiezuiniger kunt maken. Met het verduurzamen van je bedrijfspand kun je uiteindelijk een hoop geld besparen.

2: een energielabel is verplicht bij verhuur of verkoop

Sinds 2015 ben je verplicht een geldig energielabel te overhandigen wanneer je jouw bedrijfspand wilt verhuren of verkopen. Deze verplichting is in het leven geroepen om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Een bedrijfspand met een zeer slecht energielabel doet het uiteraard minder goed in de verhuur of verkoop. Omdat je verplicht een energielabel moet kunnen overhandigen, wordt je wel gedwongen om je bedrijfspand te verduurzamen, mocht het inderdaad zo’n slecht label hebben. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de handhaving. Voor niet-naleving kun je een fikse boete ontvangen.

3: een gunstig label leidt tot een snellere verkoop

Eigenlijk hebben we het hierboven al gezegd: een gunstig energielabel leidt over het algemeen tot een snellere verkoop. Wanneer een bedrijfspand bij de verkoop al over een groen energielabel beschikt, hoeft de volgende eigenaar zich niet meer druk te maken over energiebesparing en verduurzaming. Hoe beter of “groener” het label, hoe gunstiger dit is voor de verkoop.

Kosten energielabel bedrijfspand en waar kan ik er een aanvragen?

Je vraagt je nu misschien af: wat kost een energielabel voor een bedrijfspand? Bij LabelUP kun je al een energielabel voor je bedrijfspand aanvragen vanaf slechts 485 euro. Dit tarief geldt voor bedrijfspanden van maximaal 100m². Heb je een groter bedrijfspand? Dan liggen de tarieven iets hoger. Klik op bovenstaande link en bekijk de tarieven die voor jouw pand gelden.