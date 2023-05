Vacature

Administratief medewerker/boekhoudkundige kracht (16-24 uur p/wk) | Holmes Place Group

Voor ons kantoor in Volendam, zoeken wij van Holmes Place group per direct een administratief medewerker/boekhoudkundige kracht (16-24 uur p/wk).

Holmes Place is de internationale eigenaar en exploitant van premium fitness & welness clubs in Europa. De holdings van Holmes Place zijn sinds 2020 gevestigd in het centrum van Volendam.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste all-round collega die onderstaande werkzaamheden kan uitvoeren:

Het voeren van meerdere financiele administraties en de daarbijbehorende samenhangende activiteiten in de ruimste zin, zoals het opstellen en verwerken van in- en verkoopfacturen en de controle daarop, checken en boeken van onkostenvergoedingen, bankmutaties en memoriaal boekingen t.b.v. maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen in de breedste zin van het woord.

Regelmatig (schriftelijk, telefonisch & video) contact onderhoudt met Europese CFO's en collegae van de boekhouding van onze hoofdkantoren in Europa

Het afstemmen van de intercompany rekeningen per einde kwartaal en jaar.

Hoe weet jij dat je goed bij ons past:

Passie voor fitness en mede daardoor een evenwichtig, gezond en plezierig leven

Uitstekende beheersing van de nederlandse- en engelse taal in woord en geschrift

Goede kennis van Microsoft Office

Ervaring met AFAS-Profit heeft voorkeur

Ervaring met het werken bij een administratie- e/o trustkantoor heeft voorkeur.

Goede organisatorische kwaliteiten en prioriteiten kunnen stellen

Attentie voor detail

Deel uitmaken van een klein team (2-3 medewerkers)

Minimaal opleidingsnivo PDB/MBA of vergelijkbaar

Afhankelijk van opleiding, werkervaring en leeftijd bieden wij een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens hanteren wij flexibele werktijden.

Nieuwsgierig naar meer? Bel of WhatsApp naar: 06 53 83 63 26 of stuur je sollicitatie met CV naar ina.schreuder@holmesplace.com