Partner content

Alles over het bijproduct tarwezetmeel

Tarwezetmeel is een bijproduct dat ontstaat bij het verwerken van de korrels graan in de voedselindustrie. Dit tarwezetmeel kan gebruikt worden als toevoeging voor veevoer. De stof is rijk met energie en bestaat uit veel zetmeel. Het bijproduct is geschikt voor varkens en insecten, in een bepaalde dosis toegevoegd aan het normale rantsoen. Omdat het een bijproduct is maakt het de stof zeker betaalbaar en een aantrekkelijk product. In dit artikel bespreken we het bijproduct tarwezetmeel en hoe je eraan kan komen.

Een van de bijproducten van Tarwe

Wanneer tarwe van grove korrels wordt verwerkt tot een meel, wordt het zetmeel opgevangen. Het gluten worden gescheiden en het zetmeel wordt apart afgevoerd. Het bijproduct tarwezetmeel bestaat dus grotendeels uit zetmeel, maar ook uit het tarwe-eiwit. Daarnaast heeft de stof ook een erg laag suikergehalte. Voor veel brijvoer rantsoenen is de stof een basiscomponent, omdat wanneer de stof gescheiden wordt in het productieproces het een vloeibare vorm aanneemt. Dit wordt vooral veel gebruikt voor varkensvoer.

Omdat de stof vloeibaar is moet het op de juiste manier worden opgeslagen. Als eerst wordt het tarwezetmeel op locatie van productie aangezuurd om drogestof verlies en fermentatie tegen te gaan. Om de stof op te slaan en zo lang mogelijk houdbaar te maken moet dit in een zuurbestendige silo of bunker met een roerwerk bewaard worden. De stof dient regelmatig geroerd te worden en is maximaal 3 maanden houdbaar, indien de silo waar de stof wordt opgeslagen regelmatig wordt gereinigd. Tarwezetmeel gaat dus vrij lang mee, wat het ideaal maakt als basisrantsoen voor brijvoer.

Waarom zou je voor tarwezetmeel kiezen? Een van de belangrijkste energiebronnen voor een dier zijn koolhydraten. De suikers en zetmeel die zich in het tarwezetmeel bevinden zijn dus een goede energiebron voor het vee. Het tarwezetmeel aangeboden bij Looop heeft een aanzienlijk hoog aandeel eiwit, wat nodig is voor de groei, reproductie en melkproductie. Dit is goed voor het dier, en omdat het eiwit natuurlijk voorkomt in het product is dit ook erg financieel aantrekkelijk voor de veehouder. Tarwezetmeel heeft als bijproduct van tarwekorrels nog veel meer voordelen, die je allemaal kan vinden op de website van Looop.

Tarwezetmeel kopen bij Looop

Een bijproduct van tarwe aanschaffen als basisrantsoen voor veevoer kan gemakkelijk bij Loop. Het product is aangezuurd met fosforzuur en voldoet volledig aan de geldende regelgevingen van Nederland. Volgens de geldende GMP+ FSA-normen worden pesticiden en andere stoffen onderzocht. Het bijproduct wordt veilig geleverd in een tanker en geladen in de silo of bunker naar keuze. Naast tarwezetmeel worden er op de website ook andere bijproducten aangeboden die geschikt zijn als toevoeging aan veevoer. Meer weten over de bijproducten van Looop? Bekijk hier de missie.