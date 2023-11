Partner content

Alles wat je moet weten over een zakelijk sim only abonnement

Ondernemers behoren tot één van de belangrijkste doelgroepen voor de telecom. Mobiel bereikbaar zijn is in deze tijd immers belangrijker dan ooit tevoren. Zowel zzp’ers, mkb’ers en andere ondernemers hebben dus baat bij een goed telefoonabonnement. Toch is dit geen makkelijke keuze. Op het gebied van zakelijk bellen is er heel veel mogelijk. Een van de populairste opties is het zakelijk sim only abonnement. Maar wat houdt dit precies in? Voor wie is dit geschikt? En welke voordelen levert het op? In dit artikel vind je alles wat je moet weten.

Wat is een zakelijk sim only abonnement?

Bij een sim only abonnement betaal je enkel de abonnementskosten. Dit is dus anders dan wanneer je voor een abonnement met toestel kiest. Dit is een prima optie om niet alleen maandelijks geld te besparen, maar ook gewoon langer met je huidige telefoon te doen. Het blijft immers een feit dat veel mensen hun telefoon vervangen, terwijl deze nog prima even mee kan. Het is dan ook zonde wanneer je maandelijks extra moet betalen voor een nieuwe telefoon als je voorlopig nog wel even vooruit kan met je oude.

Wanneer je kiest voor zakelijk sim only, dan geniet je van alle voordelen van een zakelijk abonnement én de voordelen van sim only. Dit is dus erg gunstig voor veel ondernemers. Zeker wanneer je nog een toestel hebt die het goed doet of wanneer je deze zelf (refurbished) aanschaft en de maandelijkse lasten lager wil houden.



Voordelen van zakelijk sim only

Maar waarom zou je voor zakelijk sim only kiezen? We hebben de belangrijkste voordelen op een rijtje gezet:

Kosten eenvoudig op een rij

Een van de grootste voordelen van een zakelijk sim only abonnement is dat op de factuur direct zichtbaar is hoeveel er zakelijk gebeld is, waardoor je die gegevens veel gemakkelijker door kunt geven aan de Belastingdienst en daarmee een belastingvoordeel kunt krijgen. Veel van deze kosten zijn immers aftrekbaar.

Sneller hulp bij storingen

Omdat het voor ondernemers nog belangrijker is om altijd bereikbaar te zijn, bieden de meeste telefoonproviders extra opties aan om te helpen in het geval van storingen. Zo is er bij de meeste providers een zakelijke helpdesk. Deze staan 24/7 voor je klaar om te helpen en problemen zo spoedig mogelijk op te lossen. Hierdoor kun je als ondernemer verwachten dat je altijd bereikbaar bent en indien dit onverhoopt niet het geval is, kun je ook zo snel mogelijk rekenen op hulp om dit probleem op te lossen. Bij een zakelijk abonnement moeten storingen binnen 24 uur worden opgelost. Bij een particulier abonnement is dit niet het geval.



Wel of geen zakelijk sim only abonnement?

Maar wat kun je hieruit concluderen? Is een zakelijk sim only abonnement nou wel of geen goede keuze? Dit is heel persoonlijk en ligt volkomen aan de situatie. In de meeste gevallen kunnen we toch wel stellen dat een zakelijk sim only abonnement talloze voordelen heeft ten opzichte van een particulier abonnement en daardoor zeker het overwegen waard is.