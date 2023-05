Vacature

Allround Machinemonteur | Vroom Funderingstechnieken

Met jouw twee rechterhanden ga jij geen uitdaging uit de weg. Als jij de klus hebt geklaard, gaat het materieel weer als nieuw terug naar de bouwplaats. Zoek jij een afwisselde uitdaging als allround machinemonteur? Reageer dan direct!

Jouw werkzaamheden

Als machinemonteur bij Materieelbeheer Vroom voer je zelfstandig kleine of grote projecten uit. Dit kunnen klussen van een uur zijn maar ook zeker een paar dagen. Denk aan een onderhoudsbeurt voor een shovel, een knikpuntrevisie of het vervangen van remplaten in de vooras. Je repareert en onderhoudt naast shovels ook ons andere equipment zoals bijvoorbeeld graafmachines, betonmixers en betonpompen. Veel storingen zijn mechanisch en hydraulisch

van aard, maar bij deze uitdaging kun je ook elektrische storingen zoeken en dan natuurlijk verhelpen. Daarnaast hoort ook het keuren van deze materieelstukken bij je takenpakket.

Vroom Funderingstechnieken

E-mailadres: werken@vroom.nl

Website: werkenbijvroom.nl

Bel of Whatsapp: 06 538 01 569