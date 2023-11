Partner content

Autoverzekering in Noord-Holland 5% goedkoper

Inwoners van Noord-Holland betalen gemiddeld 5 procent minder premie voor hun autoverzekering in de eerste helft van 2023 dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Landelijk betaalt de gemiddelde Nederlander 72,09 euro per maand voor een autoverzekering. Dit is in Noord-Holland 68,46 euro per maand.

“Dit is verassend. Je zou verwachten dat grote provincies zoals Noord-Holland een hogere premie hebben door de drukte. Verzekeraars zien drukke steden namelijk als een risico voor de auto”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl.

Autoverzekering in Noord-Holland 4% goedkoper geworden

Gemiddeld betaalden Noord-Hollanders in de eerste zes maanden van het vorige jaar 68,46 euro per maand voor hun autoverzekering. In het laatste halfjaar van 2022 was dat 71,55 euro per maand.



De verklaring voor de daling in premie komt door de afname in criminaliteit. Uit data van de politie blijkt dat in de eerste 6 maanden van 2023 het aantal voertuigdiefstallen in Noord-Holland met 5 procent gedaald is in vergelijking met het laatste halfjaar van 2022. “Dit vertalen autoverzekeraars door in lagere premies voor de autoverzekering”, legt Bulthuis uit.



