De meest voorkomende kwalen bij huisdieren, hoe los je dit op?

Misschien denk je dat alleen oudere huisdieren te maken krijgen met kwalen. Dat is niet het geval, want ook bij jonge huisdieren doen zich regelmatig kwalen voor. Het is niet voor niets dat je een puppy en kitten herhaaldelijk moet laten inenten. Of dat je de hond of kat regelmatig moet laten ontwormen. Wormpjes zijn een veelvoorkomende kwaal. Hinder daarvan is gemakkelijk te voorkomen met een wormenkuur. Zo zijn vlooien en teken gemakkelijk te bestrijden met een anti-vlooien- en tekenmiddel. Daarbij heb je onder meer de keuze uit vlooienbanden en pipetjes.

Ongemakken bij een hond

Kennelhoest is een kwaal die regelmatig onder honden voorkomt. Het is in principe een ziekte met een mild verloop die doorgaans ook vanzelf overgaat. De weerstand van de hond bepaalt in hoeverre de ziekteverschijnselen zich ontwikkelen. Het is bijvoorbeeld niet gezegd dat een hond met kennelhoest altijd moet hoesten. Ontstoken ogen en een snotneus zijn typische verschijnselen. Als je hond een goede weerstand heeft, is de kans klein dat kennelhoest tot longontsteking leidt. Het is daarom van groot belang te zorgen dat je hond een prima weerstand heeft. Dat bereik je onder meer door de juiste voeding te geven eventueel in combinatie met extra mineralen en vitaminen.

Kwalen bij een kat

Een kat heeft net als een hond ook te maken met andere kwalen dan wormpjes. Bij katten is er de niesziekte die voor problemen zorgt. Heb je te maken met een niezende kat? In dat geval is het aan te raden om te kijken of er verdere symptomen zijn. Bijvoorbeeld vieze oogjes, blaren op de tong en hoesten. Als deze verschijnselen aanwezig zijn en enkele dagen aanhouden, neem je het beste contact op met de dierenarts. Je wilt natuurlijk voorkomen dat je een niezende kat krijgt.

Er zijn maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen. Bijvoorbeeld door je kat in te laten enten en een goede weerstand te laten opbouwen. Wist je dat katten ook stressgevoelig zijn? Bijvoorbeeld als een kat spanning ervaart door frustratie of door een conflict met een andere kat? De kat vermindert het stressgevoel door te krabben. Daarom zijn krabpalen voor katten belangrijk. Een krabpaal geeft een kat de mogelijkheid om met het krabgedrag de spanning te verminderen. Heb je geen krabpaal in huis dan bestaat de kans dat je kat zich ergens anders op afreageert, zoals op je bankstel of muur.