Partner content

De scooter koffers van dit moment

Vroeger werden scooters vaak gebruikt om relatief grote afstanden af te leggen. Tegenwoordig gebeurt dit ook nog geregeld, maar mensen gebruiken scooters ook steeds vaker om bijvoorbeeld boodschappen mee te doen. Zeker in grote steden kun je met zo’n tweewieler een stuk sneller naar de supermarkt dan met een auto. Helaas is er op een scooter niet bijster veel te vervoeren. Steeds meer mensen vinden hier echter een oplossing voor: een scooter koffer. Wij zetten de populairste koffers onder scooter parts hier op een rijtje.

Bezorgkoffer

Een koffer die de laatste jaren steeds vaker opduikt in het straatbeeld is de bezorgkoffer. Meer en meer restaurants zijn namelijk begonnen met het bezorgen van eten aan huis. Zeker ten tijde van de coronacrisis is thuisbezorgen een hot item. Zonder bezorgkoffer op een scooter wordt dit bijzonder lastig. Je kunt in dat geval namelijk niet veel eten gelijktijdig vervoeren.

Bedrijven die gebruikmaken van scooters om eten te bezorgen, schaffen dan ook massaal een bezorgkoffer aan. Deze bezorgkoffers, ook wel bekend als pizzakoffers, zijn er verschillende kleuren. Als restauranthouder kun je de kleur van de koffer zodoende laten matchen met de kleur van jouw onderneming.

Topkoffer

Gebruik je jouw scooter zo nu en dan om een kleine boodschap te doen? Of rijdt er af en toe iemand met jou mee op de scooter? Dan is het wel handig om opbergruimte te hebben voor boodschappen en/of een scooter helm. Hiervoor kun je een topkoffer gebruiken. Net als bezorgkoffers vliegen ook topkoffers de laatste jaren als warme broodjes over de toonbank. Naast boodschappen en een helm kun je deze koffer ook gebruiken om bijvoorbeeld een regenpak of kettingslot in op te bergen.

Indien je voor een topkoffer kiest, moet je deze ook beveiligen. Dit kan op verschillende manieren. De manier van beveiliging hangt af van het soort koffer dat je gekozen hebt. Ga je voor een topkoffer zonder slede? Dan is het verstandig om jouw koffer te beveiligen met een slot. Op deze manier zijn de spullen in de koffer altijd veilig. Je kunt ook gaan voor een topkoffer met slede. In dat geval kun je een topkoffer van jouw scooter schuiven en meenemen wanneer je het voertuig ergens achterlaat.