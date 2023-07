Partner content

De voordelen van zelf je kerstpakket samenstellen

Nog even en dan is het tijd om alvast na te denken over het kerstpakket voor je personeel dit jaar. Je wilt dit jaar iets speciaals doen voor je collega's tijdens de feestdagen. Geen standaard kerstpakketten waar niemand echt blij mee is. Nee, je wilt iets persoonlijks, unieks en helemaal op maat gemaakt. Daarom kies je voor zelf kerstpakket samenstellen. En dat is een uitstekende keuze! Hoe je dit het beste kunt doen en waar je allemaal op moet letten, vertellen we je in dit artikel. Wat we je wel alvast kunnen verklappen, is dat de kans dat het in de smaak valt, erg groot is. De meeste mensen willen namelijk een blijk van waardering en hoe fijn is het dat je ze kunt laten zien dat je moeite hebt gedaan.



Volledig te personaliseren

Een van de grootste voordelen is natuurlijk de mogelijkheid tot personalisatie. Je kunt het kerstpakket volledig afstemmen op de wensen en behoeften van je collega's. Misschien heeft iemand een speciaal dieet of zijn er bepaalde allergieën waar rekening mee gehouden moet worden. Door zelf je kerstpakket samen te stellen, kun je hier perfect op inspelen. Wel moet je er rekening mee houden dat het voor een bedrijf met flink veel werknemers aardig in de papieren kan lopen om alles individueel te laten samenstellen. Om dit op te lossen, kun je ze bijvoorbeeld een aantal keuzes voorleggen, zodat je het toch enigszins binnen de perken kunt houden.



Je kiest zelf wat je wilt

Het zelf samenstellen van je kerstpakket geeft je de ultieme keuzevrijheid. In plaats van een standaardpakket met allerlei producten die misschien niet iedereen wil, kun je zelf bepalen wat je in het pakket stopt. Kies bijvoorbeeld voor lokale producten, gezonde snacks, luxe delicatessen of leuke gadgets. Zo krijgt iedereen precies wat hij of zij graag wil hebben. Dus wil jij een persoonlijk kerstpakket bestellen, begin dan wel op tijd. De kans dat er met jou nog ontzettend veel mensen bezig zijn met een kerstpakket, is vrij groot. Helemaal wanneer je bedrijf honderden werknemers hebt, is het handig om zo vroeg mogelijk te beginnen.



Duurzaam

Duurzaam is en blijft ontzettend belangrijk. Wil jij als bedrijf je steentje bijdragen door duurzaam te zijn, dan moet je dit natuurlijk ook doen wanneer je een kerstpakket maakt. Met het zelf samenstellen van je kerstpakket kun je bewust kiezen voor duurzame en milieuvriendelijke producten. Denk bijvoorbeeld aan biologische producten of producten met een keurmerk. Op deze manier draag je bij aan een beter milieu en laat je zien dat jouw bedrijf begaan is met duurzaamheid, waardoor je ook goodwill kweekt bij je werknemers en de mensen van buitenaf.

Creativiteit

Een standaard pakket zit niemand op te wachten. Daarom is het zelf samenstellen ervan ook zo leuk! Het geeft je de mogelijkheid om je creativiteit de vrije loop te laten. Laat je inspireren door verschillende thema's, kleuren of seizoenen. Creëer zo een uniek pakket dat helemaal past bij de sfeer en uitstraling van jouw bedrijf. Door creatief te zijn, maak je het kerstpakket nog persoonlijker en onderscheidend. Kortom, zeker iets om over na te denken dus!