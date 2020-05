Partner content

Debit Cards winnen aan populariteit

Veel Nederlanders beschikken tegenwoordig over een creditcard. Net als met jouwbankpasje kun je met deze kaart ook betalingen doen. Verschil is dat je een creditcard in de hele wereld kunt gebruik voor aankopen en een bankpasje niet altijd. Een creditcard lijkt hierdoor misschien ideaal, maar er kleven ook de nodige nadelen aan. Zo kun je met een creditcard in de schulden komen te staan. Daarom winnen debit cards de laatste jaren aan populariteit in Nederland. Wil je ook een debit card? Wij vertellen jou hier hoe je de beste debit card vindt.

Wat is een debit card?

Een dedit card is eigenlijk gewoon een prepaid creditcard. Je kunt er overal ter wereld betalingen mee doen, maar het is niet mogelijk om schulden op te bouwen met een debit card. Dit is de voornaamste reden dat deze kaart aan populariteit wint. Voordat je een debit card kunt gebruiken, moet je hier namelijk zelf geld op zetten. Dit kan makkelijk en snel met onder meer iDeal. Zodra het saldo is opgeladen, kun je er aankopen mee doen tot het tegoed op 0 euro staat.

Beter inzicht in jouw uitgaven

Met een debit card is het niet mogelijk om schulden op te bouwen. Hierdoor kun je na de aankoop van producten dus niet voor verrassingen te staan. Je krijgt immers nooit achteraf de rekening, want de betaling wordt direct van het tegoed op de kaart afgeschreven. Dankzij een debit card heb je dus beter inzicht in jouw uitgaven en hoef je bovendien niet bang te zijn voor een notering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Een debit card aanvragen

Ben je overtuigd van de voordelen van een debit card? Dan wil je er waarschijnlijk vandaag nog eentje aanvragen. Net als een credit card aanvragen is het ook niet lastig om een aanvraag in te dienen voor een debit card. Kies echter niet lukraak voor een debit card, maar maak altijd eerst een vergelijking. Er zitten namelijk behoorlijk wat verschillen tussen debit cards. Neem dus de tijd om een vergelijking te maken. Alleen zo ben je in staat om de beste debit card te vinden.