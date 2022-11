Vacature

Deel maatschap ter overname | Fysioteam Stede Broec

Ben of ken jij een fysiotherapeut(e) die als zelfstandige aan de gang wil gaan? Dan zoek ik jou!

Dit is jouw kans om mijn deel in de maatschap van Fysioteam Stede Broec over te nemen. Ik ben op zoek naar een enthousiaste en gezellige collega die in een veelzijdige praktijk wil komen werken. De praktijk biedt veel specialismen aan, kijk maar eens op onze website. www.fysioteam.nl.

Ik bied mijn deelname in de maatschap van 20-25 uur in de week aan, er is eventueel mogelijkheid tot uitbreiding van deze uren. Naast de behandelingen van reguliere patiënten worden er ook groepstrainingen gegeven.

De praktijk is zowel met de auto als de trein goed te bereiken.

Ben jij geïnteresseerd en heb je zin om in een gezellig team te werken? Neem dan contact met mij op via: marlies.vriend@fysioteam.nl

Fysioteam Stede Broec

Rigtershof 1

1613 SJ Grootebroek

02285 11 465

www.fysioteam.nl

marlies.vriend@fysioteam.nl

info@fysioteam.nl