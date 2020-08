Partner content

Dit is waarom Volendam gezien wordt als één van Nederlands parels

Je hoeft de naam Volendam maar te noemen of mensen hebben er al bepaalde associaties bij. Het dorp leeft. Iedereen heeft zijn eigen verhalen erover te vertellen. Ben je benieuwd waarom Volendam wordt gezien als één van de parels van Nederland? In dit artikel leggen we het uit.

De muziek

The Cats, BZN, Jan Smit, de 3 J’s… De lijst met musici uit Volendam houdt bijna niet op. Hier komt dan ook de welbekende palingsound vandaan. Daarmee hebben de talloze muzikanten in binnen- en buitenland succes gehad. Vrijwel iedereen van de 22.000 inwoners van Volendam heeft dan ook wel een familielid of vriend die muzikaal bezig is. Het hoort bij het dorp. Daardoor is Volendam ook een belangrijke trekpleister geworden voor mensen van buitenaf.

Het toerisme

Je kent de welbekende Frau Antje wel, toch? De klederdracht die zij aan heeft, is gebaseerd op die van Volendam. Om die reden laten elke dag talloze toeristen zich fotograferen in Volendamse klederdracht. Zeg eens eerlijk: heb je zelf ook niet ergens zo’n foto liggen?

Naast deze toeristische fotografie kun je zelf ook veel mooie foto’s maken in het dorp. In de haven, van de Stolphoevekerk of de coöperatieve visafslag Sint-Vincentius bijvoorbeeld. Verder is er het Volendams Museum en het Palingsoundmuseum om te bezoeken.

De saamhorigheid

Je hoort wel eens dat iedereen in Volendam elkaar kent. Of misschien niet letterlijk, maar ze hebben dan toch altijd wel gemeenschappelijke kennissen. Dat kenmerkt de saamhorigheid van het vissersdorp. Volendammers pakken samen elk probleem aan. Bijvoorbeeld toen het Slobbeland- en Waterdamkamp voor de jeugd niet kan doorgaan door de coronapandemie. Dan wordt er door ondernemers en vrijwilligers gewoon een alternatief zomerkamp georganiseerd voor maar liefst 353 kinderen. Dat is nu typisch Volendam.

Het is toch een droom om hier te wonen?

Wanneer je overtuigd bent dat Volendam voor jou dé plek is om te gaan wonen, dan is het tijd om je droom te laten uitkomen.