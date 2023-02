Partner content

Dit zijn de beste relatiegeschenken voor je partners

Wanneer je een gevestigd bedrijf in de markt bent dan weet je wellicht wel hoe belangrijk het is om goede relatiepartners te hebben. De meeste bedrijven kunnen het niet allemaal in hun eentje. Wanneer je de relatie met deze partnerbedrijven goed wil onderhouden moet je af en toe investeren, op verschillende manieren. Daarnaast is het ook belangrijk om je vaste en grootste klanten af en toe in het zonnetje te zetten en ze te bedanken voor hun trouw. Relatiegeschenken zijn dan een perfecte manier om waardering te blijken. In deze blog lees je alles over de beste relatiegeschenken.

In wie wil je investeren

We zien vaak dat bedrijven niet de juiste keuzes maken in het prioriteren van hun belangrijkste partners en klanten. Het is als bedrijf zijnde soms moeilijk om in kaart te hebben welke partner of klant daadwerkelijk veel voor je bedrijf betekent en waar ook veel toekomst in zit. Zeker dat laatste wordt vaak over het hoofd gezien. Zorg er daarom voor dat je goed in kaart brengt in wie je wel en niet wil investeren.

Houd het dicht bij jezelf

Wanneer je bovenstaande helder hebt kun je gaan nadenken over hoe je je grootste partners en klanten wilt belonen. Ons advies; houd het bij jezelf en je bedrijf. Klanten en partners kunnen dit alleen maar waarderen. Dus stel jij bent een mode bedrijf, laat bijvoorbeeld canvas tas bedrukken met je logo of een ander tof idee. Met een cadeau als geef je je partners niet alleen een mooi, maar ook bruikbaar geschenk. En daarnaast maakt de klant of partner ook nog eens sluikreclame wanneer ze je geschenk gebruiken.

Een ander goed voorbeeld is kleding. Laat modieuze hoodies bedrukken waarvan je zeker weet dat je partners ze gaan dragen. Win win!

Gadgets

Relatiegeschenken in de vorm van gadgets doen het altijd goed. Echter zijn hier ook genoeg valkuilen. Gadgets zijn over het algemeen iets duurder, hierdoor gaan de meeste bedrijven op zoek naar de meest goedkope variant. Dit is echter een fout die vaak gemaakt wordt. Door voor de meest goedkope variant te gaan kies je niet voor kwaliteit en is de kans dat het product stuk gaat vrij groot. Dit zorgt alleen maar voor een negatief imago vanuit de klant of partner.

Andere voorbeelden

