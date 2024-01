Partner content

Drink jij je koffie verkeerd of expres?

Een cappuccino, een cortado of een flat white? Of toch liever een filterkoffie? Tegenwoordig is het aanbod aan verschillende koffies zeer groot. Er zijn in koffiezaken steeds meer bijzondere soorten nieuwe koffies te drinken, die allemaal stuk voor stuk heerlijk smaken. Toch kan het best verwarrend zijn wat nou de verschillen zijn tussen deze koffies, het onderscheid is soms maar heel klein. Om daarom helderheid te bieden aan alle koffieliefhebbers, leggen we in dit artikel uit wat het verschil is tussen een cortado, een flat white en een cappuccino. Spoiler: ze zijn allemaal verrukkelijk!

Cortado

Steeds vaker zien we cortado’s op de koffie menu’s verschijnen. In kleine glaasjes worden ze gepresenteerd, ze zijn vaak niet veel groter dan een espresso. Een klein formaat koffie heeft echter veel te bieden. Het recept van een cortado bestaat uit een espresso en hete melk. De verhouding tussen deze twee ingrediënten is allebei fifty-fifty: een ideale verhouding als je het ons vraagt. Met deze verhoudingen is de cortado precies groot genoeg om een heerlijke dosis cafeïne te bieden, maar je niet met het gevoel achter te laten dat je te veel koffie op hebt. Om deze reden geniet de cortado van grote bekendheid onder de koffieliefhebbers. Ze worden vaak in kleine, schattige glaasjes geschonken waardoor ze ook nog eens fotogeniek zijn.

Flat White

Dan hebben we de flat white. Een belangrijk verschil tussen de cortado en de flat white is dat een flat white twee espresso’s bevat in plaats van een. Op deze manier heb je te maken met een robuustere koffiesmaak waar je heerlijk van kunt genieten. Een ander voordeel van een flat white is dat deze koffie ideaal is voor het maken van latte art door de hogere concentratie espresso. Dit komt ook doordat de melk zacht gekookt is en dus niet te veel tot schuim is gemaakt. Een flat white is het perfecte drankje voor iedereen die op zoek is naar een kleine versie van een latte die minder melk bevat, maar nog steeds romigheid en zoetheid kan bieden. Deze kan perfect worden gemaakt met bijvoorbeeld een Rancilio Silvia v6 koffiemachine.

Cappuccino

Tot slot hebben we nog de cappuccino: een echte klassieker en een favoriet van vele. Een goede cappuccino bestaat uit één shot espresso, opgeschuimde melk én gestoomde melk. Om de perfecte cappuccino te maken, en ook de andere koffies, zal je extra onderdelen voor een Espresso machine nodig hebben, zoals een manometer voor de juiste temperatuur van de koffie en een stoompijp voor het maken van de melk. Zo kan je de beste koffies klaarmaken en genieten van een heerlijk drankje.