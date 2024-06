Partner content

Een duurzame garderobe: zo zorg je ervoor dat kleding langer mooi blijft

Duurzaamheid is overal. We zijn ons steeds meer bewust van de gevolgen van onze acties. Daarnaast weten we ook steeds beter welke stappen we kunnen ondernemen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Helaas zien we dit in kleding nog te weinig terug. Het kopen van kleding is te makkelijk. We laten ons verleiden door spotprijzen, dragen sommige items één keer en stoppen het dan weg in de kast of zien hier al snel vlekken in verschijnen die er nooit meer uit lijken te komen. En je weet wat dat betekent: shoppen maar weer! Zonde, nietwaar? Dit gedrag is niet alleen slecht voor de portemonnee, maar ook zeker voor het milieu. Wie wil verduurzamen, doet er dan ook goed aan om kritisch naar zijn of haar garderobe te kijken. Door enkele simpele maatregelen kun je bijvoorbeeld al veel langer met kleding doen en blijft de impact op het milieu relatief beperkt. Hieronder volgen enkele tips die hierbij kunnen helpen.

Kies voor kwaliteit

Het is vaak zo verleidelijk om voor goedkopere winkels te kiezen. Helaas zegt de prijs meestal ook veel over de kwaliteit van de kledingstukken en hoe deze geproduceerd zijn. Daarom is het beter om iets te minimaliseren in je garderobe en voor kwaliteit boven kwantiteit te kiezen. Geef de voorkeur aan winkels en webshops waar ze enkel kwalitatieve merken verkopen. Een goed voorbeeld is Schulte Herenmode. Dan weet je zeker dat het met de kwaliteit van de kledingstukken goed gesteld is. Bovendien kun je vaak ook eenvoudig terugvinden waar deze merken op letten tijdens de productieproces. Zo weet je zeker dat het milieu hierbij niet onnodig belast is.

Sta je in de winkel en weet je niet zeker wat de kwaliteit van een item is? Dan is er een simpele test om dit te onderzoeken. Houd hierbij het kledingstuk tegen het licht. Zie je dat de stof doorschijnt tussen de naden? Dan is de kans dat er gaatjes zullen ontstaan erg groot. De stof moet goed geweven zijn om schade te voorkomen.

Volg de wasinstructies op

Slijtage aan kleding ontstaat voor een groot deel doordat wasinstructies onvoldoende worden opgevolgd. Deze zijn er echter niet voor niets. Je kunt een heleboel schade aan kleding voorkomen door zorgvuldiger te wassen. Wees je er bovendien ook van bewust dat iedere wasbeurt - hoe zorgvuldig ook - effect heeft op je kleding. Daarom is het beter om dit alleen te doen als het echt nodig is. Wees daarom kritisch voordat je een item in de was gooit. Wie gooit broeken heren na één keer dragen in de was? Een broek kan gemakkelijk nog een keer mee. Door minder vaak te wassen, slijt je kleding ook minder snel.

Als je dan toch moet wassen, houd je hierbij rekening met de gegeven instructies. Was ook nooit op te hete temperaturen en vermijd ook het gebruik van wasverzachter. Kies bij voorkeur voor een natuurlijk wasmiddel en gebruik niet meer dan aanbevolen wordt. Zo voorkom je dat er een laagje op je kleding achterblijft en je sneller te maken krijgt met irritaties en slijtage.