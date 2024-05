Partner content

Een goede BHV in je bedrijf

Elk Nederlands bedrijf moet volgens de Arbowet voldoende BHV-maatregelen nemen, onder andere de verplichte Bhv cursus. Dit zorgt voor een veilige werkomgeving met bedrijfshulpverlening die direct in te schakelen is. Waar moet je op letten om een goede BHV op te zetten in je bedrijf? Wij hebben een aantal serieuze tips voor je op een rij gezet.

Een duidelijke risico inventarisatie

Als werkgever ben je wettelijk verplicht de arbeidsrisico’s in het bedrijf te identificeren. De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt om de risico’s te achterhalen, terwijl het Plan van Aanpak aangeeft hoe je deze risico’s kunt minimaliseren. Zo is er altijd een plan beschikbaar direct adequaat te handelen. Hierdoor verklein je de kans op boetes van de Inspectie SZW bij calamiteiten.

Een hoofd BHV-er

Het benoemen van een "hoofd-BHV" is van groot belang voor een effectieve bedrijfshulpverlening. Ga in overleg met deze persoon en bekijk zelf als bedrijfsvoerende wie daar het meest geschikt voor is. Dit hoofd-BHV is namelijk ook verantwoordelijk voor de leiding en instandhouding van de BHV-organisatie.

Selecteer de bhv-ers

Het vaststellen van het aantal BHV'ers in je bedrijf kan een klus zijn. Vaak wordt de RI&E gebruikt als leidraad om tot een definitieve beslissing te komen. Na deze keuze, kies je uit welke werknemers BHV'er worden. Ons advies hierbij is om te kijken naar werknemers die enthousiast zijn om deze rol op zich te nemen en die ook de verantwoordelijkheid aankunnen die gepaard gaat met het zijn van een bedrijfshulpverlener.

Een correct gevulde EHBO koffer

Niets is vervelender als het ontbreken van de juiste EHBO spullen bij een ernstig geval. Bij het kiezen van een EHBO-koffer is het raadzaam om rekening te houden met je RI&E en de specifieke behoeften van de branche. Als je bijvoorbeeld werkzaam bent in de horeca of voedingsindustrie, is het verplicht om een HACCP-gecertificeerd EHBO-koffer met blauwe pleisters aan te schaffen. Voor werkomgevingen zoals basisscholen of kinderdagverblijven kan een EHBO-koffer met een coolpack voor vallen en stoten weer erg handig zijn.

Houdt BHV-ers up to date

Onderzoek heeft aangetoond dat regelmatige herhaling belangrijk is om vaardigheden en kennis op peil te houden. Daarom is het verplicht om jaarlijks een herhalingscursus te volgen om uw BHV-kennis en -vaardigheden actueel te houden. Het certificaat en de draagpas zijn namelijk slechts één jaar geldig. Het is daarom verstandig om je tijdig aan te melden voor een BHV-herhalingscursus als je BHV'er wilt blijven, om zo stress en onnodige kosten te voorkomen.