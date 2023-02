Partner content

Een keuken ontwerpen: waar te beginnen?

De keuken is naast je woonkamer het hart van je huis. Het is de plek waar je samenkomt om te koken, te eten en om herinneringen te maken. Als je je keuken opnieuw wilt ontwerpen kan het aanvoelen als een overweldigende taak. Waar moet je beginnen? Welke materialen en apparaten moet je kiezen? Hoe zorg je ervoor dat de keuken functioneel, maar wel stijlvol is? In dit artikel delen we enkele tips om je te helpen met het ontwerpen van een keuken die niet alleen praktisch en efficiënt is, maar ook een weerspiegeling is van jouw eigen stijl!

Bepaal je budget

Voordat je aan de slag gaat moet je weten wat jouw budget is voor het ontwerpen van je keuken. De kosten van een keuken kunnen snel oplopen, vooral als je kiest voor duurzame materialen en luxe apparatuur. Start dus met het bepalen van je budget en hoeveel je wilt uitgeven per onderdeel.

Bepaal een indeling

Ga na het bepalen van het budget aan de slag met een indeling. Dit is de basis om vervolgens een keuken op maat te ontwerpen. De indeling van je keuken moet logisch zijn en passen bij jouw manier van werken in de keuken. Ga je bijvoorbeeld voor een open keuken die grenst aan de eetkamer of woonkamer? Of kies je voor een keuken die afgesloten is? Denk daarnaast ook na over hoe je de keuken inhoudelijk organiseert. Waar wil je de spoelbak, kookplaat en koelkast plaatsen? Zorg ervoor dat dit zo efficiënt mogelijk is ingedeeld.

Kies de juiste materialen

Als je de indeling van de keuken hebt bepaald, dan kun je verder gaan met je keuken ontwerpen. Welke materialen en afwerkingen wil je terugzien in jouw keuken? Dit zijn niet alleen de kasten en werkbladen, maar ook je vloeren, wandbekleding en verlichting. Kies voor materialen die duurzaam zijn, maar die vooral makkelijk schoon te maken zijn. Een keuken kan in sommige situaties snel vettig worden en er kan voedsel geknoeid worden, dan is het fijn als je dit gemakkelijk kunt schoonmaken. Houd bij het kiezen van de materialen ook rekening met de stijl van de rest van je huis.

Welke apparaten heb jij nodig

Nadat je de indeling en materialen hebt bepaald, moet je beslissen welke apparaten je in de keuken wilt hebben. Dit zijn niet alleen de grote apparaten zoals de koelkast, oven, kookplaat en vaatwasser, maar ook de magnetron en het koffieapparaat. Daarnaast is het bij het kiezen van de apparaten ook belangrijk om te kijken naar het energieverbruik.