Een klein wespennest gevonden? Dit kun je zelf doen

In de zomerperiode is de kans groot dat je op een bepaald moment een wespennest in of rondom je huis tegenkomt. Hoewel het altijd aan te raden is om een professionele wespenbestrijder in te schakelen als je een groot wespennest hebt gevonden, kun je een klein wespennest in sommige gevallen zelf proberen te verwijderen. In dit artikel lees je alles wat je moet weten als je een klein wespennest hebt gevonden en hoe je deze veilig kunt verwijderen.

Wanneer kun je zelf een wespennest verwijderen?

Als je een klein wespennest hebt gevonden, kun je overwegen om deze zelf te verwijderen. Een klein wespennest is meestal niet groter dan een tennisbal en bevat doorgaans niet meer dan 100 wespen. Je kunt een klein wespennest herkennen aan de grijze kleur en de papieren structuur. Het nest kan zich bevinden op bijvoorbeeld de zolder, in de schuur of onder de dakrand.

Als je een allergie hebt voor wespensteken, kun je beter geen risico nemen en het wespennest altijd laten verwijderen door een professionele wespenbestrijder. Hetzelfde geldt als het wespennest zich op een moeilijk bereikbare plaats bevindt of als het nest groter is dan een tennisbal. In deze gevallen is het niet verstandig om zelf te gaan experimenteren.

Hoe kun je een klein wespennest verwijderen?

Als je besluit om zelf een klein wespennest te verwijderen, is het belangrijk om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen. Zorg ervoor dat je de juiste bescherming draagt, zoals een lange broek, dichte schoenen, een trui met lange mouwen en eventueel een wespenkap of -handschoenen. Verder heb je een speciaal bestrijdingsmiddel nodig, dat je bij de bouwmarkt of tuincentrum kunt kopen.

Het bestrijdingsmiddel moet je 's avonds of 's nachts gebruiken, als de wespen inactief zijn. Spuit het middel ruim om het wespennest heen en vermijd zoveel mogelijk om het nest zelf te raken. Het is belangrijk om de gebruiksaanwijzing van het bestrijdingsmiddel goed te lezen en op te volgen.

Als je het wespennest hebt behandeld met het bestrijdingsmiddel, kun je het nest de volgende dag weghalen. Gebruik hiervoor een plastic zak of emmer en pak het nest voorzichtig in. Gooi het nest vervolgens in de vuilnisbak en sluit de zak of emmer goed af.

Wat moet je juist niet doen?

Er zijn enkele zaken die je beter niet kunt doen als je een wespennest hebt gevonden. Zo is het belangrijk om het wespennest nooit te slaan, te trappen of te verstoren. Wespen kunnen agressief worden als ze zich bedreigd voelen en kunnen dan gaan steken. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral als je allergisch bent voor wespensteken.

Verder is het belangrijk om geen vuur te gebruiken om het wespennest te verwijderen. Dit kan niet alleen gevaarlijk zijn, maar kan ook leiden tot brand. Gebruik dus nooit vuur om een wespennest te verwijderen.

Het is ook niet aan te raden om een wespennest te blokkeren of af te sluiten met bijvoorbeeld tape of lijm. Wespen kunnen dan een andere uitweg zoeken en dat kan gevaarlijk zijn als ze hierdoor bijvoorbeeld in huis terechtkomen.

Als je het wespennest hebt behandeld met een bestrijdingsmiddel, is het belangrijk om kinderen en huisdieren uit de buurt te houden. Zorg er ook voor dat je de gebruiksaanwijzing van het bestrijdingsmiddel goed opvolgt en dat je het middel op een veilige manier opbergt na gebruik.

Wanneer moet je een professionele wespenbestrijder inschakelen?

Als je twijfelt over de grootte van het wespennest of als het nest op een moeilijk bereikbare plaats zit, is het verstandig om een professionele wespenbestrijder in te schakelen. Een wespenbestrijder heeft de juiste kennis en materialen om het nest veilig te verwijderen. Ook als je allergisch bent voor wespensteken, is het aan te raden om een professional in te schakelen.