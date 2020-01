Elektrische auto opladen in Volendam

Eerder schreven we al over de toekomst van elektrisch rijden. Hoewel elektrisch rijden voor- en tegenstanders heeft wordt het flink gestimuleerd door de overheid, onder andere met behulp van een lagere bijtelling en een subsidie voor tweedehands elektrische auto’s. Dit heeft resultaat, de verwachtingen voor het aantal verkochte elektrische auto’s werden in 2019 verpletterd. Ook in Volendam zijn onder meer de Tesla’s, Audi e-Tron’s en Hyundai Kona’s is steeds grotere getalen vertegenwoordigd. Maar als je nu in Volendam woont of werkt en zo’n auto hebt, hoe laad je deze dan op? Je kan hem niet simpelweg tanken aan de pomp.



Openbare laadpunten

De opmars van de elektrische auto zorgt er ook voor dat de laadstations meer en meer voorkomen in ons straatbeeld. Op het moment van schrijven bevinden zich er volgens de website Oplaadpunten.nl gezamenlijk 58 laadstations in Volendam en Edam. Dit is een website waar je niet alleen ziet waar de laadstations zijn, maar ook of ze beschikbaar zijn. Bij een openbaar laadstation kan je tegen betaling je auto opladen. De kosten en snelheid hiervan verschillen per laadstation. De capaciteit van de laadstations in Volendam varieert van 3 tot 23 kW, de meeste hebben echter een capaciteit van 11 kW. De prijs voor het opladen wordt bepaald door de eigenaar van de laadpaal.

Opladen aan huis

Woon je in Volendam en wil je niet afhankelijk zijn van verschillende prijzen of van de beschikbaarheid van een laadpaal in de buurt? Dan is een laadpaal thuis interessant voor jou. Een laadpaal voor thuis plaats je op eigen grond, bijvoorbeeld aan de muur van je huis op bij je oprit. Vervolgens laad je je auto wanneer jij dat zelf wil voor de standaardprijs van jouw energieleverancier. Heb je ook zonnepanelen? Dan is een laadpaal voor thuis natuurlijk helemaal interessant. Via een backoffice systeem is het eventueel mogelijk om de kosten direct te laten betalen voor je werkgever, zodat het laden thuis je zelfs niets kost.

Welke laadpaal je moet kiezen is afhankelijk van je meterkast en de auto die je rijdt. De installatie vergt bovendien specialistische kennis van elektra. Voor de juiste installatie van een laadpaal is het daarom verstandig je te laten adviseren door een professional die deze ook voor je kan installeren. Een verkeerde installatie kan gevaarlijk zijn.

Bedrijven

Ook voor bedrijven is het mogelijk laadpalen te plaatsen op eigen grond. Vanaf 2025 is het zelfs verplicht om voor iedere tien parkeerplaatsen minimaal één laadpaal te hebben. Let op: ga je je pand grootschalig renoveren of een nieuw bedrijfspand bouwen? Dan is deze verplichting sinds 1 januari 2020 al van toepassing voor jou. Laat je hierover dus goed informeren.