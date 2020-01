Elektrische scooter voor professioneel gebruik

De meeste elektrische scooters worden gemaakt voor consumenten. Dat zie je aan het design, de mogelijkheden en de kwaliteit. Ze worden getest op een gemiddeld aantal kilometers per dag en een gemiddeld onderhoud etc. Maar niemand is 'gemiddeld' en voor professioneel gebruik liggen de eisen voor een elektrische scooter een stuk hoger. Wil je een scooter elektrisch gaan gebruiken, dan kun je nu scooters van FD Motors kopen bij Fast & Furious. Deze zijn niet alleen perfect als bezorgscooter, maar zijn ook voor consumenten de ideale combinatie van prijs en kwaliteit.

FD Motors lanceert F3 en F7

De elektrische scooter fabrikant FD Motors heeft op de EICMA 2019 beurs in Milaan hun nieuwe F3 en F7 modellen geïntroduceerd. Er zijn al meerdere merken met e-scooters, je moet met iets bijzonders op de proppen komen om nog op te vallen. Dit merk heeft de uitdaging geaccepteerd met niet één, maar zelfs twee scooters die hun tijd ver vooruit zijn. Het is een slimme keuze geweest om twee verschillende modellen uit te brengen, zo is er voor iedere gebruiker een geschikt type dat aansluit op het dagelijks gebruik.

Wat zijn de verschillen?

Technisch zijn de FD Motors F3 en F7 nagenoeg gelijk, ook de prijzen lopen niet veel uiteen. Het zijn beiden elektrische scooters die gemaakt zijn om mee te rijden, om lekker veel kilometers mee te maken. Dat merk je aan de actieradius, de afwerking en het rijcomfort. De F3 is meer gericht op particuliere rijders, dat is bijvoorbeeld te zien aan het zadel dat zich beter leent voor twee personen. Het ontwerp van de F7 past beter bij zakelijk gebruik zoals bezorgscooters voor de horeca.

Wat zijn de overeenkomsten?

De meest opvallende overeenkomst is niet direct te zien, maar levert wel veel voordeel op. Bij e-scooters is een groot voordeel dat er minder onderdelen aanwezig zijn die slijtage gevoelig zijn. Een zwak punt van de meest elektrische scooters was tot voorheen de snaaraandrijving. Dat is een mechanisch onderdeel wat op den duur zal slijten. Een naafmotor kent dat probleem niet, maar de hogere belasting op de accu van deze technologie is minder geschikt voor e-scooters. FD Motors heeft een motor ontwikkeld met speciale tandwielen die de accu minder belasten. Daarmee ontstaat er een optimaal toerental.

Een andere innovatie is de accu, of beter gezegd de accu’s. Er zijn twee accu’s aanwezig die afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Je kunt iedere accu in slechts 2u30min opladen, samen halen ze een actieradius van 125 km in de snorscooter uitvoering. Dat is aanzienlijk meer dan vergelijkbare merken leveren op één lading. Het is zelfs mogelijk om de capaciteit verder te verhogen door een zwaardere accu te plaatsen, wat met name voor zakelijk gebruik ideaal is.

Professioneel of particulier?

Je kunt in de Fast & Furious scootershop terecht als consument of als zakelijke rijder. Deze nieuwe e-scooters, en met name de F7 zijn naast heerlijke scooters voor particulieren ook zeer geschikt voor zakelijk gebruik. Als bezorgscooters bijvoorbeeld, of om het personeel uit de auto te krijgen voor een duurzame bedrijfsvoering. Wanneer je de elektrische scooter op de zaak zet kun je BTW terugvorderen, en de kosten in mindering brengen op de belastbare winst. Je kunt alleen niet gebruik maken van de leasecontracten die Fast & Furious biedt, die zijn alleen af te sluiten voor consumenten.

Vraag aan de financieel adviseur naar de beste investeringsstrategie. Er zijn niet zoveel scooters op de markt die ook geschikt zijn voor zakelijk gebruik. Met de combinatie van de F3 en F7 is de weg naar duurzaam rijden een stuk eenvoudiger gemaakt. De F7 kan tot 160 KG belast worden, de achterzijde is al voorbereid op bijvoorbeeld een koffer voor bezorging.

50% korting voor zakelijke gebruik

Deze ultieme bezorgscooter is goedkoper dan je denkt, want de kans is groot dat je 50% van het aankoopbedrag terug krijgt vanwege de subsidie die hierop van toepassing is. De voorwaarden zijn minimaal om in aanmerking te komen. Zo moet de aankoop zakelijk zijn en het aankoopbedrag minimaal 2500,- euro exclusief btw zijn. Je kunt de FD F7 dus kopen voor de helft van de prijs onderaan de streep. Bekijk ons blog waarin we de escooter subsidieregeling voor bedrijven haarfijn uitleggen.

FD Motors heeft de lat voor elektrische scooters aanzienlijk hoger gelegd, met twee modellen die zowel particuliere als zakelijke rijders zullen overtuigen.

