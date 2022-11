Vacature

Enthousiaste medewerker | Carwash Volendam

Ben jij of ken jij iemand die niet vies is van schoonmaakwerk en van aanpakken weet?

Wij zijn op zoek naar een medewerker voor de Carwash voor 2 dagen per week.

Je komt te werken bij de Carwash en bij Succes Schoonmaak. Werken bij Succes en bij de Carwash betekent werken in een gemoedelijke cultuur, iedereen kent elkaar. Elke medewerker in onze organisatie is de sleutel tot ons succes.

Interesse?

Bel naar 0299 392022 of mail naar g.schilder@successchoonmaak.nl