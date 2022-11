Vacature

Ervaren kapper/kapster | Kapsalon NeRo

Kapsalon NeRo op Marken is op zoek naar een ervaren kapper/kapster voor het versterken van ons gezellige team. Ben jij klantvriendelijk, gemotiveerd en gedreven en is knippen en kleuren jouw passie? Wacht niet langer en solliciteer dan direct!

Wij zoeken iemand voor de vrijdag (09.00-17.00 uur) en de zaterdag (08.00-14.00) en eventueel nog een extra dag in overleg. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via mail: kapsalon-nero@hotmail.com of u kunt contact opnemen met Ronald Dooijeweerd: 06-54383602.

Kapsalon NeRo

Kerkbuurt 132a, Marken

0299-473202