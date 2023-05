Vacature

Financieel Adviseur (28-40 uur) | Molenaar & Zwarthoed

Wij zijn op zoek naar een klantgerichte financieel adviseur die ons team kan versterken. Jij staat klaar voor onze klanten, maar ook voor het team. Als groeiende organisatie is dit een functie met diverse werkzaamheden. Je adviseert je klanten door het geven van goed financieel advies voor nu en in de toekomst. Is deze uitdaging iets voor jou? Lees dan snel verder.

Als Financieel Adviseur ben je in staat voor de klant een volwaardige inventarisatie te maken voorzien van een passend financieel advies. Denk hierbij aan nabestaanden-, oude dag- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Je bent in staat te schakelen op verschillende niveaus. Werkzaamheden die een groeiende organisatie vragen en die mogelijk buiten het vakgebied of de functieomschrijving vallen, zie je als een uitdaging met als doel te komen tot een efficiënt werkende afdeling en organisatie én grote klanttevredenheid. Het signaleren van commerciële kansen en behoeften van klanten en prospects en deze vertalen naar acties is wat jou voldoening geeft.

WIE ZIJN WIJ?

MZA is een in 1978 opgericht assurantiekantoor dat is uitgegroeid tot een kantoor met meer dan 40 medewerkers met een vestiging in Volendam en Enkhuizen.

“Onze missie is het verzorgen van financiële rust voor onze klanten. Dit doen wij met een team van mensen die vakbekwaam zijn en een betrouwbaar advies geven, passend bij jouw situatie. Wij zorgen voor continuïteit en kwaliteit, ontzorgen en innoveren op basis van de klantbehoeften. Geef ons het vertrouwen en wij bezorgen jou vreugde en emotionele rust. Want hoe lekker is het als je financiële zaken in betrouwbare handen zijn? Veel klanten zijn je voorgegaan. Wij kennen de markt en volgen, in deze veranderende wereld, de ontwikkelingen op de voet, zodat jij onbezorgd verder kan leven en kan vertrouwen op een continue passend advies.

Wij zijn jouw adviseur op gebied van (bedrijfs)verzekeringen, financieel advies, hypotheken en autolease. Betrokken en dichtbij. Wij geloven in onze klanten, in onze medewerkers en in onze maatschappelijke bijdrage, geloof jij in ons?”

Kom dan ons team versterken!

WAT VRAGEN WIJ?

Enthousiaste instelling en goede communicatieve vaardigheden

Ervaring op het gebied van financieel advies.

Diploma’s Wft Basis en Wft Vermogen

Diploma Wft Inkomen of de bereidheid deze te halen.

Kennis van bancaire producten en relevante wet- en regelgeving.

Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse Taal.

Je bent proactief, leergierig en collegiaal.

Je kunt goed omgaan met veranderingen.

WAT BIEDEN WIJ?

Binnen onze organisatie geldt een grote mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Dit geldt voor ons hele team. Als onderdeel van dat team bieden wij je veel mogelijkheden tot zelfontplooiing, zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast krijg je van ons:

Een goed salaris, afgestemd op kennis en ervaring

Reiskostenvergoeding € 0,21 ct per km

28 vakantiedagen

Deelname premievrije pensioenregeling

Volledige vergoeding opleidingskosten

Hebben wij je interesse gewekt, maar voldoe je niet aan hetgeen wij vragen?

Is dit een functie die je aanspreekt en ben je van mening dat je deze met jouw inzet, vaardigheden en competenties eigen kan maken? Wellicht is de functie van financieel adviseur in opleiding dan op jouw lijf geschreven.

GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan jouw sollicitatie naar: monique.vanluyk@mza.nl.

Vragen over de functie? Neem contact op met carin.jonk@mza.nl