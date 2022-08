Partner content

Het aantal verkopen via marketplaces blijft groeien. Waarom?

Het aantal verkopen via marketplaces blijft groeien. Waarom? Dat marketplaces in populariteit zijn toegenomen de afgelopen jaren, dat zal niemand onopgemerkt zijn gebleven. Zowel steeds meer kopers als verkopers hebben hun weg weten te vinden naar dit online verkoopkanaal, wat terug te zien is in het aantal verkopen. Waar de consument voorheen namelijk zijn of haar zoektocht begon binnen Google, is dit tegenwoordig steeds vaker binnen een marketplace als Amazon of Bol.com. Dat steeds met verkopers dus ook het belang van dit online kanaal gaan inzien is logisch, maar toch is niet iedereen even enthousiast. In dit artikel lees je meer over wat een marketplace precies inhoudt en wat de standpunten van de voor- en tegenstanders zijn.

Marketplaces

Een marketplace is eigenlijk heel simpel gezegd een online markt, waar verschillende verkopers met hun ‘kraampjes’ staan en waar de koper heel gemakkelijk per kraam kan bekijken wat de prijs van een product is, hoe het met de kwaliteit gesteld is en hoe populair een kraam precies is. Doordat de koper goed kan vergelijken, kan hij of zij uiteindelijk een weloverwogen beslissing nemen en tot een aankoop overgaan. Voor verkopers kan dit een lastig punt zijn, aangezien de concurrentie hoog is en elk aspect bloot komt te liggen. Heb jij als verkoper namelijk niet de scherpste prijs, de beste kopers beoordelingen of de beste kwaliteit dan kan dit je duur komen te staan. Voor verkopers zijn dit dan ook belangrijke aspecten om op te focussen.

Verkopen via marketplaces

Kies jij er als verkoper voor om toe te treden tot een marketplace, dan heb je de keuze uit diverse opties. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om jouw producten te verkopen op Bol.com, Amazon, eBay of Beslist.nl. Voor welke marketplace je ook kiest, het is van belang om vanaf het begin af aan de basis goed te hebben staan. Zorg er onder andere voor dat je de productfeed met hierin alle producten die je wilt aanbieden op de juiste manier hebt gekoppeld aan de desbetreffende marketplace, dat deze up-to-date is en alle informatie bevat die van belang is. Zorg er daarnaast ook voor dat je deze blijft optimaliseren gedurende het verkoopproces.

Een ander aspect dat al vanaf het begin af aan goed uitgedacht moet zijn, is het logistieke proces. Zo kan jij er als verkoper namelijk voor kiezen om het gehele logistieke proces in eigen hand te houden, kan je delen uit handen geven of kan je het complete logistieke proces door de desbetreffende marketplace laten uitvoeren. Elke optie heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Wat de juiste keuze is verschilt per verkoper.

De voor- en tegenstanders

Zoals eerder gezegd is niet iedereen even enthousiast als het aankomt op het verkopen via marketplaces. Zo zullen sommige verkopers nooit toetreden tot een Amazon of Bol.com omdat zij de commissies te hoog vinden en dit de marges te veel drukt, ze niet weten wat er met hun verkoopdata gebeurd en ze het massale van een marketplace hun eigen merkbeleving teniet vinden doen. Voorstanders vinden een marktplaats juist ideaal omdat je mee kan liften op de naamsbekendheid, je een hele grote groep consumenten kan bereiken die je normaal wellicht niet had bereikt en je processen volledig uit handen kunt geven. Kortom, een ieder heeft zo zijn redenen om wel of niet enthousiast te zijn. Zou jij als verkoper toetreden tot dit online verkoopkanaal?