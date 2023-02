Partner content

Het zorgen voor voldoende beweging

Een nieuw jaar start voor een hoop mensen vaak met goede voornemens. Zo vindt de een het belangrijk om vaker tijd voor zichzelf vrij te maken terwijl de ander juist meer energie wilt stoppen in de relatie met vrienden en familie. Een goed voornemen die je negen van de tien keer voorbij hoort komen heeft betrekking op de gezondheid en een gezonde levensstijl. Zo staan het drinken van minder alcohol, vaker naar de sportschool gaan en meer zelf koken in plaats van eten af te halen bij velen hoog op het lijstje.

Beweegadvies

Voornamelijk het meer bewegen is voor een groot deel van de volwassenen een uitdaging. Heb jij bijvoorbeeld een beroep waarbij je veel zit, dan kan het lastig zijn om aan de aanbevolen hoeveelheid dagelijkse beweging te voldoen - minimaal 60 minuten matig intensieve inspanning per dag. Is dit vanwege de indeling van jouw dagen niet mogelijk, dan kan het verstandig zijn om in ieder geval te starten met een wandeling van iets meer dan 20 minuten per dag (in totaal 150 minuten per week) om op de lange termijn te werken aan een gezond gewicht. Doe dit in de pauze of 's avonds na het eten en je zult zien dat je je al stukken energieker en een beter mens zult gaan voelen.

Wil je het écht goed aanpakken en voldoen aan de beweegrichtlijnen, dan is het aan te raden om minstens twee keer per week spierversterkende oefeningen te doen naast de dagelijkse hoeveelheid aanbevolen beweging. Een advies aan ouderen is om dit te combineren met balansoefeningen. Vind je dit lastig omdat je de discipline niet hebt of weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Schrijf je dan bijvoorbeeld in bij een sportschool in Ridderkerk en kies voor een personal trainer of het volgen van groepslessen, zodat je goede begeleiding krijgt op de weg naar een gezond leven.

Het belang van genoeg beweging

Maar waarom is bewegen precies zo belangrijk? Het kent een aantal grote voordelen:

Het zorgt ervoor dat je beter tegen stress kunt

Het zorgt ervoor dat je beter slaapt

Het geeft je meer energie

Het verkleint de kans op ziektes als hart- en vaatziekten en diabetes type 2

Ondanks dat het lijkt alsof voldoende beweging wellicht in het begin niet helemaal binnen jouw leefpatroon past, zijn er verschillende mogelijkheden en opties om toch (deels) aan de beweegnorm te voldoen. Kortom, geen excuses meer maar gewoon lekker starten!