Partner content

Hoe creëer je een landelijke keuken met karakter?

Gaat je hart sneller kloppen van een keuken in een landelijke stijl? Bijvoorbeeld omdat je woont in een prachtig verbouwde boerderij of omdat je jouw woonstijl het beste als landelijk kunt omschrijven? In dat geval is het een goed idee om specifiek op zoek te gaan naar een keuken in landelijke stijl. Maar waaraan is deze stijl te herkennen? En wat kun je zelf doen om deze stijl bij jou in huis terug te laten komen? We hebben in dit artikel de belangrijkste tips voor je op een rijtje gezet.

Kies voor landelijke kleuren in de keuken

Eén van de belangrijkste dingen waar je op moet letten tijdens het uitzoeken van een keuken in een landelijke stijl, is het gebruik van de juiste kleuren. Laten we meteen met de deur in huis vallen, daar zijn meer dan genoeg opties in. Veel mensen kiezen voor neutrale kleuren zoals wit, beige of lichtgrijs, maar je kunt ook goed uitpakken met een meer opvallende kleur. Daarbij kun je denken aan donkerrood, donkerblauw of donkergroen. Tip! Wil je graag tegeltjes als achterwand in de keuken? Kleine en vierkante tegeltjes doen het altijd erg goed bij een keuken in een landelijke stijl.

Let op het frontje van de lades: kies voor een subtiele groef

Naast de kleur bepalen de deuren en lades voor een groot deel de sfeer van de keuken. Veel mensen kiezen voor een front met een subtiele groef. Combineer dat met een robuuste handgreep. Door deze combinatie toe te passen, til je de sfeer van de keuken meteen naar een hoger niveau. Doe alvast online de nodige keuken inspiratie op en ontdek alle stijlen waar je uit kunt kiezen.

Kies voor een mooi blad van composiet of graniet en maak het totaalplaatje helemaal compleet

De laatste stap? Het uitzoeken van het aanrechtblad. Je kunt hier kiezen om een aanrechtblad op maat te laten maken of een keuze te maken uit het aanbod van showroomkeukens. Een aanrechtblad van composiet of graniet doet het bijvoorbeeld erg goed in een landelijke keuken. Om er zeker van te zijn dat je de juiste keuze maakt en van een droomkeuken kunt genieten, is het altijd een goed idee om een bezoek te brengen aan een specialist op het gebied van keukens. Een expert kan je alles vertellen over de beste ontwerpkeuzes tijdens het samenstellen van een keuken in een landelijke stijl.