Partner content

Hoe kies ik uit alle autoverzekeringen het beste pakket?

Een auto bezitten, goed onderhouden en er veilig mee de weg op kunnen, dat komt met een prijskaartje. Heb je een auto gekocht, dan is het belangrijk dat je deze direct goed verzekerd. Zelfs dat ene kleine ritje vanaf de dealer naar jouw huis kan niet zonder een degelijke autoverzekering. Krijgt de politie je in het vizier en ontdekt deze dat je onverzekerd rijdt, dan kan dit grapje flink in de papieren lopen. De boete kan oplopen tot vele honderden euro’s. Voor dit bedrag kun je auto jarenlang verzekerd hebben bij Univé. Deze verzekeringsmaatschappij biedt overigens drie overzichtelijke pakketten aan, met WA, WA+ en All Risk.

Dit is de reden dat alleen WA aanbevolen kan worden

De WA autoverzekering is een optie die veel gekozen wordt, omdat het namelijk de meest voordelige is. Hoewel je daarmee dus het goedkoopst uit bent, is het de vraag of de WA op termijn geen duurkoop kan worden. Dit pakket biedt namelijk slechts een beperkte dekking. Alleen schade aan anderen is hiermee namelijk vergoed. Ruitschade aan je eigen auto valt bijvoorbeeld niet onder de WA. Ook wanneer je auto wordt gestolen krijg je met alleen een WA niks vergoed. Toch wordt de WA in bepaalde situaties juist aanbevolen, zoals wanneer je een auto in je bezit hebt die een leeftijd heeft bereikt van ten minste 9 jaar. Voor oudere wagens is het namelijk zo dat je beter af kunt zijn met enkel een WA. De reparatiekosten van een auto op leeftijd kan immers dusdanig uit de klauwen lopen, dat de wagen inruilen voor een andere financieel gezien een betere keus kan zijn.

Dit is het compleetste pakket van Univé

Is jouw auto iets jonger (6 - 9 jaar), dan kun je doorgaans goed uit de voeten met de WA+. Die is slechts een fractie duurder dan de WA, maar is al een veel uitgebreider pakket dan alleen de WA. Deze cascoverzekering vergoed schade ontstaan aan de eigen auto, maar alleen tot op bepaalde hoogte. In het geval van bijvoorbeeld een aanrijding heb je voor wat betreft schade aan je eigen auto weinig aan de WA+. De All Risk autoverzekering van Univé - het meest complete pakket - is dan de beste optie. Houd er wel rekening mee dat deze Volledig Casco verzekering vooral interessant is voor vrij nieuwe motorvoertuigen, die niet ouder zijn dan 5 jaar.

Met deze extra dekking krijg je aanschafwaarde vergoed bij total loss rijden

Al met al is er dus veel om over na te denken. Optioneel zijn er ook nog eens tal van extra dekkingen mogelijk bij Univé. Je kunt bijvoorbeeld gaan voor een Aanschafwaarderegeling. Mocht je auto volledig in de prak worden gereden, dan krijg je met deze dekking gedurende 3 jaar de aanschafwaarde van de wagen volledig vergoed. Vereiste is wel dat de auto niet ouder is dan 5 jaar. Ter vergelijking: mocht je hier niet voor kiezen en toch de auto total loss rijden, dan krijg je alleen de vervangingswaarde vergoed.