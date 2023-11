Partner content

Hoe verschillen data simkaarten van traditionele simkaarten?

Wanneer je vandaag de dag een simkaart voor je mobiele telefoon, of een ander apparaat, wilt aanschaffen, is het aangeraden om rekening te houden met je gebruik. Er bestaan tegenwoordig, naast de standaard en traditionele simkaarten, namelijk ook data simkaarten. Deze ervaren een toenemende populariteit, wat een gevolg is van de stijgende interesse in mobiel internet (ten opzichte van bellen en sms’en).

De werking van traditionele simkaarten

Iedereen kent natuurlijk de ‘standaard’ simkaart. Deze wordt geleverd wanneer je voor een prepaid aansluiting kiest, of wanneer je een abonnement afsluit. Hoewel er zeker verschillen zijn tussen deze twee (prepaid en abonnementen), kun je uiteindelijk hetzelfde doen: bellen, sms’en, en internetten.

Traditionele simkaarten zijn dan ook specifiek ontwikkeld voor mobiele telefoons. Hiermee kun je namelijk het bovengenoemde doen: een telefoongesprek uitvoeren, een sms bericht verzenden, en gebruik maken van mobiel internet.



De manier waarop je betaalt is afhankelijk van je aansluiting. Met prepaid heb je meer kostencontrole en waardeer je via beltegoed op, terwijl een abonnement ervoor zorgt dat je iedere maand een nieuwe bundel ontvangt, waarbij je automatisch betaalt.

Voor iedereen die nog regelmatig belt of sms’t, is dit natuurlijk een goede oplossing. Je hebt een ‘alles in 1 simkaart’ en bepaalt zelf waarvoor je deze gebruikt. Toch valt het op dat er een groeiende interesse is in een andere soort simkaart, namelijk de data only sim.



Hoe werkt een data simkaart?

De tijden dat het internet slechts af en toe werd gebruikt, zijn voorbij. Inmiddels is het dusdanig geïntegreerd in het dagelijks leven van velen, dat het eigenlijk onmisbaar is. Eigenlijk is het dus vrij logisch dat er tegenwoordig ook simkaarten bestaan die alleen via het internet werken. Je hoeft namelijk steeds minder vaak te bellen en sms’en. Hierdoor zijn data simkaarten ontwikkeld.

Deze simkaarten verschillen op het eerste gezicht niet zo veel van traditionele simkaarten. Ze zien er hetzelfde uit en passen gewoon in alle apparaten. Een belangrijk verschil is dat een data sim alleen via mobiel internet werkt. Je kunt er dus alleen mee internetten. Dit is dan ook het enige waar je voor betaalt.

Vanwege de werking van deze simkaarten, is het gebruik hiervan in apparaten die uitsluitend via het internet werken interessant. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tablet of laptop. Gezien het met dit soort apparaten toch niet namelijk is om te bellen en sms’en, is het beter om hiervoor een data only simkaart in te zetten.

Natuurlijk is het aangeraden om, net zoals in het geval van standaard simkaarten, ook data simkaarten te vergelijken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om data simkaarten via prepaidsimkaart.net te vergelijken en aan te schaffen. Door te vergelijken is het mogelijk om voordeliger uit te komen.



Abonnement of prepaid?

Ook voor een data only sim geldt dat het mogelijk is om een abonnement af te sluiten, of om voor prepaid te kiezen. In het ene geval ontvang je iedere maand een vaste internetbundel en betaal je hier een vast bedrag per maand voor, in het andere geval bepaal je zelf wanneer je opwaardeert en wordt er dus gebruikgemaakt van prepaid.



Bellen en sms’en via het internet

Maar kun je dan helemaal niet bellen en sms’en met een data only simkaart? Nou, eigenlijk kan dat wel, maar dan via een omweg. Je kunt namelijk wel gebruikmaken van applicaties op je apparaat. Deze applicaties werken via een internetverbinding. Doordat een data simkaart gebruik maakt van een 4G-verbinding, kan deze worden ingezet voor alle applicaties die via het internet werken.



Vanwege het bovenstaande is bellen via 4G mogelijk, zonder een traditionele simkaart nodig te hebben. In plaats van sms’en, kun je berichten versturen via deze applicaties, ook wel ‘chatten’ genoemd.

Dankzij bellen en sms’en via 4G, kun je zelfs met een data simkaart WhatsApp gebruiken om te bellen en chatten (sms’en). Hiervoor moet WhatsApp wel al geregistreerd zijn op een mobiele nummer, dus via een andere simkaart. Hierna kan die andere sim wel gewoon uit de telefoon worden verwijderd, en kan de data only simkaart worden ingezet voor gebruik van WhatsApp via het internet.