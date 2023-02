Partner content

Hoe verzorg je een Monstera?

Monstera deliciosa is een soort bloeiende plant die oorspronkelijk voorkomt in Zuid-Mexico en Panama. Het is een winterharde en gemakkelijk te verzorgen plant die bekend staat onder vele namen, maar het meest bekend is de "Zwitserse kaas plant" vanwege de unieke ontwikkeling van richels en gaten op de rijpere bladeren, bekend als fenestraties. Het "deliciosa" deel van de naam van de plant komt van de ananasachtige vruchten die hij in zijn natuurlijke omgeving draagt!

Monstera's houden van een warme, vochtige omgeving, een goede hoeveelheid water en zacht zonlicht. Plaats je Monstera op een plek waar hij gemiddeld tot helder indirect licht kan ontvangen. De Monstera is een ideaal moederdag cadeau, net zoals brievenbusbloemen. Hoewel hij lagere lichtomstandigheden verdraagt, kunt u een langzame groei waarnemen, dus een plek waar hij helder indirect licht ontvangt op een paar meter afstand van een raam op het zuiden, westen of oosten is ideaal.

Routineonderhoud van de Monstera

Beoordeel altijd de waterbehoefte van je plant bij ontvangst. Voordat je je plant water geeft, kun je het beste eerst het vochtgehalte van de grond controleren om er zeker van te zijn dat deze niet direct onder het oppervlak vochtig is. Overweeg ook om de grond van je plant te beluchten vóór de eerste watergift. We verdichten de grond om verschuivingen tijdens het transport te voorkomen, dus beluchten kan de grond helpen ademen en vocht laten vrijkomen.

Monstera's geven de voorkeur aan licht vochtige grond, en houden er over het algemeen van om tussen het water geven door een beetje op te drogen. Als epifyten met luchtwortels zijn ze gevoelig voor overbewatering, dus ze willen niet in drassige grond zitten. Zodra de bovenste 2 tot 4 centimeter van de grond droog is, kan je plant wel een drankje gebruiken.

Draai je Monstera regelmatig om voor een gelijkmatige groei aan alle kanten en stof de bladeren vaak af, zodat de plant efficiënt kan fotosynthetiseren. Maak bij het afstoffen van de bladeren ook van de gelegenheid gebruik om de onderkant te inspecteren en let op ongedierte. Hoewel Monsteras beter bestand zijn tegen ongedierte dan veel andere tropische planten met weinig licht, zijn ze gevoelig voor trips en wolluis.

Vergeet niet dat elke plant een uniek levend ding is en verschillende behoeften kan hebben, vooral op hun individuele locaties. Let op de conditie van uw Monstera en haar waterbehoefte en u zult een lange en gelukkige relatie hebben.

Veelgestelde vragen over de Monstera

Help! Hoe kan ik zien of mijn Monstera te veel of te weinig water krijgt?

Meestal komt vergeling voor door te veel of te weinig water geven. Als u een combinatie van geel en bruin op hetzelfde blad ziet, is dat meestal te wijten aan overbewatering. Als de bladeren volledig geel zijn en er ook bruine krokante plekken op andere bladeren voorkomen, kan er sprake zijn van onderbewatering. Ga na of de bodem overeenkomt met uw diagnose.