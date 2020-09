Partner content

Houten bed op maat samenstellen » Ontdek de beddentool!

Houten bedden zijn helemaal in! Steeds meer mensen kiezen voor een echte eyecatcher in de slaapkamer. Niet alleen een comfortabele nachtrust is belangrijk, ook de uitstraling van de slaapkamer verdient steeds meer aandacht.

De landelijke- of industriële stijl van de woonkamer is de laatste jaren al enorm populair. Tegenwoordig zien we steeds vaker dat ook meer mensen deze stijl doortrekken richting de slaapkamer. Een bed moet niet alleen nog comfortabel zijn, maar ook een echte aanvulling zijn voor de sfeer van uw slaapkamer.

Welk type bed is geschikt voor u?

Bij Slaapkamerweb.nl heeft u een ruim aanbod van prachtige bedden. Van strakke houten (spaanplaat) bedden tot massief eiken houten bedden. Welke stijl ook bij u past, met een keuze uit meer dan 100 bedden weet u zeker dat u altijd een geschikt houten bed vindt die past bij uw persoonlijke stijl.

Houten bedden vervaardigd uit spaanplaat zijn qua stijl strakker dan de massief houten bedden. Beide varianten van houten bedden zijn van uitstekende kwaliteit, echter zijn de massief houten bedden robuuster en een stuk steviger. De massief houten bedden passen ook weer uitstekend in een landelijke stijl.

Eenpersoons- en tweepersoonsbedden

Houten bedden zijn verkrijgbaar in eenpersoons- of tweepersoonsbedden. De massief houten collectie is voornamelijk enkel leverbaar in de tweepersoonsvariant. De overige houten bedden (spaanplaat) zijn veelal leverbaar in de eenpersoons- of tweepersoons variant. Bekijkt u eens rustig het volledige assortiment van eenpersoons- en tweepersoonsbedden via de links in dit artikel. Heeft u vragen over het aanbod dan staat de klantenservice van Slaapkamerweb.nl voor u klaar.

Een dagje weg, kom langs in onze toonzaal!

Wilt u graag eerst uw bed bekijken? Komt u dan gerust langs voor een kop koffie in onze toonzaal van 500m2. Het is aan te raden om vooraf even contact op te nemen of het specifieke bed in onze toonzaal tentoon wordt gesteld. Het volledige assortiment is wel online in onze webshop te bekijken.