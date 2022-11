Vacature

Interieurverzorger (m/v) | Basisschool de Blokwhere

Voor basisschool de Blokwhere is de SKOV op zoek naar een interieurverzorger voor 15 uur per week.

Als interieurverzorger zorg je voor een schone en prettige leeromgeving voor onze leerlingen. Wil jij aan de slag voor 15 uur per week op een basisschool de Blokwhere in Volendam? Dan zorg jij er dagelijks voor dat de lokalen, het sanitair en gemeenschappelijke ruimtes weer netjes zijn.

Wie zijn wij?

SKO Volendam is een stichting voor Katholiek primair en voortgezet onderwijs met acht basisscholen en een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs (Don Bosco College).

Basisschool de Blokwhere is gevestigd in de nieuwbouwwijk Broeckgouw in Volendam.

Dit verwachten wij van jou

je hebt een vriendelijke en gemotiveerde instelling

je bent beschikbaar voor of na de schooltijden

je werkt nauwkeurig en grondig

Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden

Je houdt het afgesproken deel van het gebouw schoon conform het schoonmaakplan door:

het zuigen, moppen en in de was zetten van vloeren

het afnemen van stof van randen, richels en buizen

het zemen van de ramen

het reinigen van meubilair en toiletten

het leegmaken van afvalbakken

Dit is wat wij te bieden hebben

een parttime baan van 15 uur per week op basisschool de Blokwhere

een leuke functie met verantwoordelijkheid

werkzaamheden in een nagenoeg nieuw pand

een gezellig team van collega’s

arbeidsvoorwaarden conform Cao Primair Onderwijs

werktijden zijn in overleg vast te stellen, zolang dit buiten de reguliere schooltijden is

een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd

Reageren?

Is deze schoonmaakbaan precies wat je zoekt? Help jij ons om de leeromgeving van onze leerlingen iedere dag weer schoon te maken, dan hopen we dat je snel reageert door een mail te sturen aan secretariaat@deskov.nl of te bellen met Leonard van Koningsbruggen op 06-44120119.

Bekijk de vacature ook op www.deskov.nl/vacatures/interieurverzorger-m-v