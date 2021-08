VACATURE

Interne opleiding tot Metselaar

Wil jij graag een prachtig vak in de praktijk leren bij een van de best presterende bouwbedrijven van Nederland? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is onze interne opleiding tot Metselaar iets voor jou!

Je wordt op onze locatie in Broek in Waterland in ongeveer 8 - 12 weken opgeleid door ervaren praktijkinstructeurs en docenten. Bij wederzijdse tevredenheid ga je vervolgens in de praktijk aan de slag op onze nieuwbouwprojecten onder begeleiding van ervaren collega’s.

Heb je een gemotiveerde en leergierige houding, oog voor detail en ben je bereid VCA te behalen? Dan ben jij degene die wij zoeken!



Steekwoorden van onze medewerkers zijn: goede werksfeer, mooie werken, alles wordt voor je geregeld, je spullen worden klaar gezet en het vervoer is goed geregeld.



Wij bieden je bij goed functioneren een contract met baanzekerheid, goede arbeidsvoorwaarden en meerdere ontwikkelmogelijkheden tot Bouwvakhelper, Isoleerder, Opperman, Metselaar II en I, Voorman of Leermeester.



Naast het werken organiseren we als bedrijf veel spraakmakende activiteiten zoals feesten, sporten, team- en gezinsuitjes. De eerste groep start weer vanaf half oktober.

BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de afdeling HR.

We zijn telefonisch bereikbaar via 0299 398 904 of per mail hr@hsb-bouw.nl

Klik HIER om de vacature in hoge resolutie te bekijken.