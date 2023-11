Partner content

Is het opladen van een elektrische auto werkelijk goedkoper dan tanken?

Het aantal elektrische auto’s in Nederland is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit is vooral te wijten aan de handelingen van de overheid. Zij hebben het belastingtechnisch stukken aantrekkelijker gemaakt om elektrisch te rijden en op die manier de CO2-uitstoot in ons land terug te dringen. Bovendien zijn de voorzieningen voor elektrische voertuigen in ons land uitstekend. Zo zijn we koploper binnen Europa als we kijken naar het aantal openbare laadpunten. Niet gek voor ons kikkerlandje. Daarnaast zien we ook dat mensen steeds meer op zoek zijn naar manieren om te besparen op de hogere brandstofkosten.

Het zal immers niemand zijn ontgaan dat de prijzen bij de tank tegenwoordig niet meer om te lachen zijn. Voor een volle tank benzine ben je toch al snel bijna honderd euro kwijt. Hierdoor is autorijden stukken duurder geworden. Een elektrische auto lijkt dan de uitkomst te bieden. Dan is tanken niet meer noodzakelijk. Maar is het opladen van een elektrische auto werkelijk goedkoper dan tanken?

In de meeste gevallen wel

Laten we direct met de deur in huis vallen en deze vraag beantwoorden. In de meeste gevallen is het opladen van een elektrische auto namelijk goedkoper dan tanken. Toch kunnen ook hierbij de tarieven sterk uiteen lopen. Om te bepalen of het opladen van een elektrische auto werkelijk goedkoper is, moet met verschillende factoren rekening worden gehouden. Niet alleen de brandstofprijzen zijn in de afgelopen jaren namelijk flink gestegen, ook de elektriciteitskosten.

Toch zien we dat je bij de meeste laadpunten veel minder geld kwijt bent dan wanneer je je auto met benzine volgooit. Kies je dus voor een shell recharge charging station bij jou in de buurt? Dan bespaar je direct een hoop geld. Wel moge duidelijk zijn dat je met een volle accu minder lang doet dan met een volle tank. Bovendien zijn er ook laadpunten waar de prijzen wel flink hoog liggen.

De beste manier om te besparen is dus door te vergelijken. Dit doe je bijvoorbeeld met behulp van een handige laadpaal-app. Hierop zie je direct waar de openbare laadpalen bij jou in de buurt zich bevinden en leer je meer over de tarieven. Vergelijken loont in dit geval echt.



Aanschafprijs elektrische auto

Het is toch best spannend om over te stappen op elektrisch rijden. De meeste mensen worden afgeschrikt door de aanschafprijs. Deze ligt veel hoger dan van een traditionele brandstofauto. Hierdoor rijst direct de vraag of elektrisch rijden werkelijk goedkoper is. Toch is dit iets genuanceerder dan het lijkt.

Op de eerste plaats doordat je belastingtechnisch over veel meer voordelen beschikt wanneer je voor elektrisch rijden kiest. Bovendien kun je bij de aanschaf van sommige elektrische voertuigen ook in aanmerking komen voor een subsidie. Dit alles zal de aanschafprijs flink kunnen verminderen. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de kosten op de lange termijn. Elektrisch rijden is over het algemeen goedkoper en de onderhoudskosten liggen ook lager. Onder de streep ben je met een elektrische auto dus uiteindelijk goedkoper uit.