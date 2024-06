Partner content

Is kunstgras duurzamer dan echt gras?

In de discussie over duurzaamheid komt steeds vaker de vraag naar voren of echt gras of kunstgras een betere keuze is. Kunstgras heeft de laatste jaren aanzienlijke vooruitgangen geboekt op het gebied van milieuvriendelijkheid, zoals blijkt uit de introductie van volledig recyclebaar kunstgras door Top Kunstgras. Dit artikel onderzoekt waarom kunstgras duurzamer kan zijn dan echt gras.



Recyclebaarheid en materiaalgebruik

Een belangrijk aspect van duurzaamheid is de recyclebaarheid van materialen. Traditioneel kunstgras bestond uit diverse materialen, waardoor recyclen ingewikkeld was. Top Kunstgras heeft echter een product ontwikkeld genaamd Just Green, dat volledig recyclebaar is. Dit kunstgras bestaat uit één type materiaal, waardoor het aan het einde van de levensduur eenvoudig gerecycled kan worden tot nieuwe producten, zoals tuinmeubilair of nieuw kunstgras. Dit sluit perfect aan bij de circulaire economie, waar hergebruik van materialen centraal staat.



Water- en energiegebruik

Echt gras vereist aanzienlijk meer water dan kunstgras, vooral in droge periodes. Het onderhouden van een natuurlijke grasmat kan duizenden liters water per jaar vergen. Kunstgras, daarentegen, heeft geen water nodig om groen te blijven. Dit is een belangrijke milieuwinst, vooral in gebieden waar water schaars is.

Daarnaast verbruikt het onderhouden van echt gras energie voor maaien, bemesten en besproeien. Kunstgras heeft daarentegen slechts minimale onderhoudsinspanningen nodig, wat resulteert in een lager energieverbruik. Bovendien kan kunstgras, zoals Just Green, op plekken worden toegepast waar echt gras niet goed kan groeien, wat de noodzaak voor intensief water- en energiegebruik verder reduceert.



Bedrijfsvoering en energievoorziening

De duurzaamheid van kunstgrasbedrijven speelt ook een rol. Top Kunstgras heeft aanzienlijke stappen gezet in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Hun pand wordt voor 90% van energie voorzien door eigen opgewekte zonne-energie en windenergie uit de omgeving. Ze hebben ook een gasloos systeem geïmplementeerd en maken gebruik van aardwarmtepompen voor verwarming en koeling. Deze maatregelen verminderen hun ecologische voetafdruk en maken het productieproces van kunstgras duurzamer.

Het wagenpark van Top Kunstgras is overgestapt van diesel naar hybride en elektrische voertuigen, wat de CO2-uitstoot significant vermindert. Dit draagt bij aan de algehele duurzaamheid van het bedrijf en toont aan dat niet alleen het product, maar ook de bedrijfsvoering een rol speelt in de milieuvriendelijkheid van kunstgras.



Lange levensduur en onderhoud

Kunstgras heeft een langere levensduur dan echt gras en vereist minder intensief onderhoud. Dit betekent minder inzet van meststoffen, pesticiden en andere chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Het lagere onderhoudsregime betekent ook minder gebruik van tuinmachines die vaak op fossiele brandstoffen draaien.

Just Green kunstgras van Top Kunstgras biedt niet alleen milieutechnische voordelen, maar ook esthetische en functionele voordelen. Het gras heeft een natuurlijke uitstraling met een mix van groene tinten en voelt zacht aan. Bovendien heeft het een hoge waterdoorlaatbaarheid, wat plassen voorkomt en het geschikt maakt voor intensief gebruik.



Initiatieven voor circulaire economie

De introductie van Just Green is een duidelijke stap richting een circulaire economie. Het biedt consumenten de mogelijkheid om deel te nemen aan een duurzamer gebruik van grondstoffen. Door te kiezen voor Just Green, dragen klanten bij aan de vermindering van afval en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Kunstgras kopen heeft aanzienlijke vooruitgangen geboekt op het gebied van duurzaamheid. De ontwikkeling van volledig recyclebaar kunstgras zoals Just Green toont aan dat kunstgras een verantwoorde keuze kan zijn voor milieubewuste consumenten. Het lagere water- en energieverbruik, de duurzame bedrijfsvoering en de lange levensduur maken kunstgras een steeds aantrekkelijker alternatief voor echt gras. Door te kiezen voor kunstgras, zoals Just Green, dragen we bij aan een duurzame toekomst en een gezondere planeet.