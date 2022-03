ItaliaSi opent prachtige conceptstore langs Parallelweg

De prachtige delicatessenzaak ItaliaSi was nog maar net geopend of Mariska Butter en Anja Zwarthoed moesten noodgedwongen alweer verhuizen. Het pand aan de Meerzijde waarin hun conceptstore zich bevond werd namelijk verkocht. Inmiddels is het kleine stukje Italië in Volendam te vinden aan de Parallelweg 57.