Klaarmaken voor Halloween: wat moet je doen?

Elk jaar in oktober maakt iedereen zich weer op om de engste outfits en decoratie uit de kast te trekken. De snoepschaal wordt gevuld en de spinnenwebben laten we hangen. En dat allemaal om elkaar eind oktober hopelijk de stuipen op het lijf te jagen. On dit jaar eens op tijd te beginnen helpen we je op weg met een stappenplan om Halloween écht de moeite waard te maken. Lees mee!

Stap 1: de outfit

Natuurlijk is de eerste stap het voorbereiden van een Halloween outfit. Het voordeel hiervan is dat je dit al lang voor Halloween kunt doen. Bedenk wat voor outfit je zoekt en hoe je deze gaat vinden. Je kan een volledige kant-en-klare outfit kopen, maar ook zelf wat samenstellen of maken. Laat je creativiteit de vrije loop! Ga je voor een eng Halloween masker, of decoreer je gezicht met Halloween schmink. Zorg dat alles klaarligt zodat jij met Halloween alleen nog maar hoeft te genieten.

Stap 2: decoratie in huis

Om écht in de Halloween sferen te komen, kan je het huis van binnen volledig in stijl aankleden. Denk aan spinnenwebben, een heksenketel of misschien zelfs een doodskist. Je kan het zo klein houden of groots maken als je zelf wilt. Zijn een paar spinnetjes op tafel voor jou genoeg? Dan houd je het daarbij. Wil je het groter aanpakken? Kijk dan eens op Pinterest voor inspiratie.

Stap 3: decoratie rond het huis

Met deze stap kan je dit jaar echt indruk maken om de buurt. Steeds meer Nederlanders pakken Halloween op en willen deelnemen aan deze hectiek. Blijf niet achter en pak je voortuin eens goed aan. Er zijn heel veel decoraties beschikbaar om kant-en-klaar neer te zetten, maar je kan natuurlijk ook zelf iets maken. Ga jij voor de engste tuindecoratie die beweegt en geluid maakt, om maak jij van jouw tuin juist een stille en enge begraafplaats. Alles is mogelijk!

Stap 4: snoep!

Decoreer jij je tuin? Dan is de kans groot dat er op Halloween kinderen aan de deur komen voor wat lekkers. Ook hier kan je wat leuks van maken. Natuurlijk is een bakje met snoepjes voldoende, maar dit kan je ook in Halloween stijl doen. Dit kan je zo kopen, maar ook hier kan lekker creatief aan de slag gaan. Maak bijvoorbeeld spinnen van dropveters en een marshmallow, of decoreer stukjes cake tot een Frankenstein hoofd.

Stap 5: maak er een show van

Op de avond zelf is het leuk om voor de kinderen een echte show op te zetten. Samen met de decoratie kan je de sfeer erg spannend maken. Doe bijvoorbeeld de lampen uit, kijken vanachter het raam toe en zet enge muziek aan. Je kan zelfs een hele act voorbereiden als iemand aanbelt. Laat het bijvoorbeeld klinken alsof er op dat moment een moord wordt gepleegd. Of doe juist alsof jij een heel eng oud vrouwtje bent die de kinderen wil opeten. Zo creëer je een onvergetelijke ervaring!