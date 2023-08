Partner content

Klussen en/of verbouwen? Maak het jezelf gemakkelijk en hou deze volgorde aan

Wil je net een balk op maat zagen of een gipsplaat snijden, blijkt je gereedschap uitgeleend aan de buurman - die natuurlijk nét op vakantie is voor zes weken. Het zijn van die irritaties waar we allemaal tegenaan lopen tijdens het klussen of verbouwen. Vandaar de beste werkvolgorde hieronder: print hem uit, lijst hem in en hang hem op in je werkplaats.

Stap 1: duurzame afvalverwerking

Plastic verpakkingen, dozen, bij kleine klussen scheid je je afval in één moeite door. Bij eigenlijk elk karwei produceren we afval en dat geeft te denken. Laat staan bij grootscheepse verbouwingen. De mogelijkheid creëren om afval af te voeren op een verantwoorde manier is stap 1. Ben je op zoek naar de verhuur van deugdelijke afvalcontainers in precies de goede afmetingen, een vlotte service, duurzame verwerking van het afval en duidelijke no-nonsense communicatie, tik dan even de termen Huren van afvalcontainer in en je komt uit bij de specialisten op dit gebied.

Stap 2: nette werkomgeving

Nu je een afvalcontainer hebt staan, is het tijd om de werkomgeving te prepareren. Ga je een kamer of ruimte verbouwen, dan maak je die leeg. Wil je een apparaat repareren in je werkplaats, dan zorg je voor een leeg werkblad. Ook mag er geen tijdelijke rommel in de weg staan. Fietsen, de grasmaaier die nog schoongemaakt moet worden, de barbecue die iemand zolang in jouw workshop geparkeerd heeft: hup, naar buiten ermee.

Stap 3: leg gereedschap en materialen klaar

Zoals een kok al zijn ingrediënten eerst klaarzet, checkt de georganiseerde klusser eerst of hij alles compleet heeft. Onderdelen en gereedschap, en de staat van het gereedschap. Anders val je van de ene in de andere klus en ben je zo enkele ritten naar de bouwmarkt verder voordat je iets kunt doen.

Stap 4: verkleed je en zet een sopje klaar

Je denkt misschien even dat wandje te stukadoren of een tafeltje in de beits te zetten, maar met een onverhoedse beweging zit er een vlek op je goeie goed. Neem die paar minuten de moeite om je klussenpak aan te trekken. Koop desnoods een overall, die mag altijd vies worden. Zet ook een sopje klaar met een dweil - je weet nooit wanneer, maar het komt altijd van pas.

Stap 5: ruim gereedschappen tussendoor op

En dan: aan de slag! Nog een dingetje: tijdens het klussen merk je dat je werkplek steeds voller komt te liggen met spullen. Ruim gereedschap waarmee je klaar bent direct op. Dat voorkomt een hoop ergernis.