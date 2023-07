partner content

Koffieleverancier van zakelijk- en sportief Nederland

CoffeeClick is dé koffieleverancier van zakelijk en sportief Nederland en actief in de regio Edam Volendam. Wij leveren koffiemachines bij bedrijven als Qstylez, Padelcentrum Bol, Dunion, schurq. en Abma Schreurs notarissen. Deze bedrijven kozen al met tevredenheid voor het unieke koffieconcept van CoffeeClick. Tegen één vaste all-in prijs per kopje drinken zij heerlijke verse bonenkoffie, zonder zorgen!

Waar het concept van CoffeeClick om draait.

Bij CoffeeClick is alles tot in de puntjes geregeld. Alles is inclusief, van perfecte serviceverlening en vers gebrande 100% Arabica koffiebonen tot een professionele koffiemachine en diverse online cloud diensten, geheel zonder hier te hoeven investeren. We bepalen vooraf één vaste all-in prijs per kopje. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Één vaste all-in prijs per kopje

Dat is vaak de doorslag wanneer we kijken naar de keuze tussen CoffeeClick en andere koffieleveranciers. En met all-in bedoelen we dan ook echt all-in. Geen kosten voor de aanschaf van een koffiemachine of wanneer deze toe is aan een servicebeurt. Verder vallen ook de 100% Arabica koffiebonen binnen de vaste prijs per kopje. Deze worden ook kosteloos geleverd. En zit je gevestigd in een bedrijfsverzamelpand? Ook dan bieden we een extra oplossing door de koffiemachine te koppelen met een ‘betaalsysteem’. Zo kunnen alle bedrijven in het pand genieten van heerlijke verse bonenkoffie op het werk en delen jullie evenredig de kosten/opbrengsten.

Koffie zonder investering in een koffiemachine?

Dat is inderdaad het geval. CoffeeClick installeert en schaft de koffiemachine aan wanneer je de samenwerking aangaat. Voor veel bedrijven is een hoge investering in koffiemachines niet gewenst of mogelijk. Daarom doen wij dat dan ook voor jou. Zo kun jij genieten van heerlijke verse bonenkoffie zonder hier in te hoeven investeren. En je ontvangt hier één overzichtelijke factuur voor. Dus géén extra leasecontract, contract voor de supplies of een servicecontract. CoffeeClick is een koffieleverancier die volledige transparantie en overzicht biedt. Je weet nu eindelijk wat je écht betaalt voor een kopje koffie op het werk.