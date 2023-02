Partner content

Kun je sporten met lenzen en zo ja, wat zijn de voordelen?

Veel mensen zijn in januari begonnen met het uitvoeren van hun goede voornemens. Zoals minder eten, meer sporten, vaker contact opnemen met vrienden of wat minder stress ervaren.

Sporten staat vaak met stip op één als het gaat om goede voornemens. Maar als je een bril draagt kan het vervelend zijn als je bril steeds van je neus afglijdt tijdens het sporten. Contactlenzen zijn dan een optie om te dragen. Maar kun je eigenlijk wel sporten met lenzen in?

Sporten met lenzen of een bril?

Zes op de tien mensen draagt een bril of lenzen. Deze mensen hebben dit ook nodig om tijdens het sporten alles goed te kunnen zien. Sporten gaat het beste met contactlenzen in, aangezien je dan geen last hebt van een bril die voor je ogen beweegt of af kan vallen. Bovendien is het veiliger om lenzen te dragen tijdens het sporten, omdat een bril je gezicht kan beschadigen door een val of klap tegen je bril. Lenzen daarentegen blijven over het algemeen goed op hun plek zitten en bieden continu goed zicht. Ook zitten lenzen niet in de weg als je voor jouw sport een helm moet dragen.

Nadelen van lenzen tijdens het sporten

Lenzen bieden dus heel wat voordelen ten opzichte van een bril als je gaat sporten. Daar tegenover staan echter ook een paar nadelen. Zo kun je je lenzen niet makkelijk schoonmaken als er een vuiltje in je oog gekomen is tijdens het voetballen of fietsen. Bovendien zijn lenzen minder geschikt voor mensen die last hebben van droge ogen en kan er zoutafzetting plaatsvinden als je veel zweet. Toch zijn de voordelen voor de meeste mensen groter dan de nadelen, vanwege de vrijheid en veiligheid die lenzen bieden. Daarbij komt dat er tegenwoordig heel wat lenzen speciaal voor het sporten ontwikkeld zijn, waardoor je bijvoorbeeld minder snel last krijgt van droge ogen.

Ready, set, go!

Doe je een sport waarbij je zowel dichtbij als ver weg goed moet kunnen zien? Dan kun je overwegen om je bril te vervangen voor multifocale lenzen om zorgeloos te kunnen sporten. Niet alleen draagt dit bij aan een hogere mate van veiligheid, maar ook zul je meer (bewegings)vrijheid ervaren tijdens het sporten door lenzen te dragen. Wij raden je aan om je te laten adviseren door een specialist op het gebied van lenzen, zodat je de perfecte lens draagt tijdens je volgende training. Op die manier kun je optimaal genieten van het sporten en zet je in februari die stijgende lijn voort!